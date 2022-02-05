رسالة راتب الضمان sso.hrsd.gov.sa والتي يتطلع إليها جميع الذين قاموا بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور في المرحلة الثالثة من الصرف، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نزول رواتب المرحلة الأولى والثانية من المستفيدين من الدعم الشهري والراتب المقدم من الوزارة إلى المحتاجين والمسجلين برابط منصة الدعم والحماية بالشهور الماضية، ويتم دراسة التسجيلات بشكل جيد على أن تقوم الوزارة بالإرسال التدريجي للرسائل على أرقام الهواتف النقالة للمقبولين.

رسالة راتب الضمان sso.hrsd.gov.sa الاستعلام عن نزول الدفعة الثالثة عبر منصة النفاذ الوطني

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصتها الرسمية على تويتر بالإعلان عن نزول رواتب مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، وهم المسجلين في السنوات الماضية والذين قاموا بتحديث بياناتهم الشخصية بالشهور الماضية وأيضا المقبولين بالمرحلة الأولى والثانية من التسجيلات الجديدة للضمان المطور، وكان نزول الرواتب عبر إرسال الرسالة النصية على رقم الجوال المسجل بالوزارة للمستفيد، بينما تم رفض طلبات عدد آخر من المسجلين للحصول على الدعم وكان عليهم إعادة التسجيل من جديد وانتظار وصول رسالة القبول على رقم الهاتف النقال وتحديد موعد الصرف.

ألية تسليم رواتب الضمان المطور الجديد

يتم الإعلان عن نزول الراتب وقبول التسجيل عبر رسالة نصية على الهاتف النقال على أن تقوم الوزارة بتحديد موعد نزول الرواتب في الحسابات البنكية والمصرفية للمستفيدين، وقد تقرر الصرف التدريجي للمستفيدين على أن يتم بشكل تدريجي توحيد مواعيد الصرف بين المقبولين من قبل والمقبولين الأحدث، حيث تقرر أن يكون التاريخ الهجري موعد تسلم راتب الضمان المطور بالنظام القديم بينما يتم تحديد مواعيد جديدة للمقبولين الأحدث في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

موعد إيداع رواتب المرحلة الثالثة من رواتب الضمان

تعلن الوزارة عبر منصتها بالرد على المتسائلين عن المواعيد المقررة للرد، حيث أعلنت استمرار دراسة طلبات المسجلين الجدد والتأكد من الاستحقاق الخاص بالأهلية وصحة البيانات واستكمالها بشكل جيد، ويتم إرسال الرسالة النصية بشكل متتابع لهم، على أن يتم الصرف لمستفيدي المرحلة الثالثة في 22 فبراير 2022 الجاري، ويكون على كل فرد حساب الراتب الخاص بالضمان المطور حسب حاسبة الضمان المطور المقررة للفرد وعدد أفراد الاسرة.

التسجيل الصحيح في الضمان المطور

يكون من الهام التأكد من صحة المعلومات المقدمة والتي يتم تسجيلها على الفرد المستفيد. كما يجب حفظ المعلومات بعد الانتهاء من التسجيل. الحرص عند إضافة التابعين، حيث يكون عند إضافة تابع للأسرة يبلغ من العمر 18 عام أو يزيد، فلابد من الدخول لمنصة الضمان ويتم الموافقة على إضافته للأسرة كتابع، ويكون مكتوب تحت اسمه (جاري التحقق) باللون البرتقالي حتى يدخل بنفسه ويوافق على إضافته كتابع وعندها سيتم تغيير لون “تم التأكيد” ليكون باللون الأخضر. يكون للتابعين اقل من 18 عام تأكيد تلقائي عند إضافتهم كتابع. عند تسجيل منزل جديد يجب تسجيل جميع التابعين لهذا المنزل ليتم إضافتهم من جديد كتابعين. بيانات المنزل يجب أن تسجيل كالتالي: فيلا مستقلة – شقة سكنية – بيت مستقل. يتم رفع الطلب والتأكد من رفع بعد الانتهاء من التسجيل.

كيفية الاستعلام عن نزول راتب الضمان المطور (النفاذ الوطني – الدعم والحماية)