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عمر شويل - جدة إن مديرية الجوازات تتيح إمكانية التعرف على رقم التأشيرة وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لبوابة التأشيرات إنجاز والتي يتوفر عليها خدمات متعددة، حيث طرق الاستعلام المتنوعة بشأن تأشيرة الوافدين إلى السعودية، ولذلك سوف نقدم إليكم إجابة سؤال كيف اعرف رقم تأشيرة الدخول للسعودية 2022.

كيف اعرف رقم تأشيرة الدخول للسعودية 2022

تكون المنصة الإلكترونية الخاصة بخدمات التأشيرات والمعروفة باسم إنجاز، منصة تهتم بجميع خدمات التأشيرات في السعودية سواء كانت خاصة بالأفراد أو خاصة بالمؤسسات والقطاعات، كما أن المنصة تقوم بتوفير خدمات إلكترونية متنوعة لجميع الأفراد يستطيع العملاء من خلالها التعرف على رقم التأشيرة بطريقة إلكترونية، من خلال رقم الجواز أو رقم الإقامة وسوف نقدم إليكم الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها التعرف على رقم التأشيرة.

استعلام عن رقم تأشيرة السعودية 2022 برقم الجواز

توفر منصة إنجاز الإلكترونية إمكانية الاستعلام عن رقم التأشيرة، حتى يتم الدخول للمملكة وذلك بالاستعانة برقم الجواز من خلال تلك الخطوات:

الولوج إلى منصة الخدمات الإلكترونية للتأشيرات إنجاز.

سوف تنتقل إلى أيقونة الاستعلام، التي توجد في أسفل الصفحة.

انقر على خدمة استعلام عن تأشيرة برقم الطلب.

أدخل البيانات التالية، رقم الطلب، رقم الجواز، كود التحقق.

اضغط على أيقونة استعلام، وسوف تظهر لك جميع البيانات الخاصة بالتأشيرة بعد بضع ثواني.

استعلام عن تأشيرة إنجاز برقم الهوية

يكون الاستعلام عن التأشيرة للدخول للمملكة، من خلال إدخال رقم الهوية عبر منصة إنجاز عبر هذه الخطوات:

الذهاب إلى منصة التأشيرات الإلكترونية.

التوجه إلى تبويب الاستعلام، الذي يوجد في الصفحة الرئيسية.

اضغط على أيقونة بحث عن تأشيرة صادرة، من خلال وزارة الخارجية.

إدخال هذه البيانات، رقم الهوية الوطنية، كود الصورة، رقم التأشيرة.

اضغط على أيقونة استعلام، حتى تظهر لك جميع البيانات التي تخص التأشيرة.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية 2022 مقيم

تستطيع أيضاً الاستعلام عن رقم التأشيرة من خلال المنصة الإلكترونية مقيم، وعبر القيام بهذه الخطوات:

الدخول إلى المنصة الإلكترونية مقيم.

النقر على رقم الإقامة الموجود في خانة التحقق.

كتابة رقم الإقامة في المكان المخصص.

حدد إحدى الخيارات التي تتطابق معك من خلال القائمة.

أدخل جميع بيانات المطابقة المطلوبة، ثم انقر على زر التحقق.

استعلام عن رقم التأشيرة عبر منصة أبشر

تستطيع الاستعلام عن رقم التأشيرة من خلال الهوية الوطنية، وعن طريق الدخول المنصة الإلكترونية باتباع هذه الخطوات: