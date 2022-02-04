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عمر شويل - جدة قرض الراجحي بموافقة فورية خلال 30 دقيقة فقط وبالتقسيط علي أطول مدة سداد - ثقفني
قرض الراجحي بموافقة فورية خلال 30 دقيقة ، أحد أهم أنواع القروض التي يوفرها مصرف الراجحي للأفراد داخل المملكة العربية السعودية، حيث قام مصرف الراجحي بتقديم قرض شخصي سريع وفورى ، بمبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 2 مليون ريال ، بالإضافة إلى أتاحت الفرصة لطالب التمويل السعودي وطالب التمويل غير السعودي للاستفادة من التمويل الشخصي بأقل دخل شهري وبأسهل الشروط والمتطلبات ، كما يمكن للمواطن المتقاعد التقدم بطلب للاستفادة من تمويل الراجحي الفورى.
مميزات التمويل الشخصي لقطاع الأفراد من مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية
- لقد جاء مصرف الراجحي كواحد من أهم وأكبر المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية.
- يقدم مصرف الراجحي مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية بامتيازات عديدة ومتنوعة تخدم كافة الاحتياجات المالية والشرائية لجميع المواطنين بالمملكة.
- يعمل مصرف الراجحي علي توظيف قاعدته الرأسمالية وخبرته في مجال التمويل بالمملكة ، من أجل القيام بدور ريادى وهام في القطاع الاقتصادي السعودي.
- قام مصرف الراجحي بتقديم برنامج التمويل الشخصي بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- القرض الشخصي من مصرف الراجحي متاح بمبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها إلى 2 مليون ريال سعودي.
- يمكن أن يقوم طالب التمويل بسداد مبلغ القرض الشخصي المتاح لدي البنك ، علي أقساط مجدولة تصل مدتها حتي 5 سنوات.
- طالب التمويل يمكن أن يحصل على موافقة سريعة وفورية خلال 30 دقيقة فقط من التقدم بالطلب .
- التمويل الشخصي من مصرف الراجحي متاح بهامش ربح تنافسي.
- المواطن السعودي والمواطن غير السعودي يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي.
شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من القرض الشخصي من مصرف الراجحي
- يشترط أن يكون طالب التمويل من موظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية ، والمعتمد لدى مصرف الراجحي.
- الحد الأقصى لعمر طالب التمويل من المواطنين الموظفين هو 60 سنة ، وذلك عند سداد أخر قسط من الأقساط الشهرية المستحقة.
- أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين المتقاعدين ، يشترط أن يكون الحد الأقصى للعمر هو 70 سنة ، وذلك عند سداد أخر قسط من الأقساط الشهرية المستحقة.
- يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل من المواطنين السعوديين الموظفين هو 2000 ريال سعودي ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على قرض مصرف الراجحي الفورى.
- أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 5000 ريال سعودي .
- 1900 ريال سعودي هو الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل المتقاعد ، وذلك للاستفادة من القرض الشخصي الفورى المتاح لدي مصرف الراجحي لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية.
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