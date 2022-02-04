تحويل مديونية التمويل الشخصي البنك الأول بالمملكة السعودية 

تحويل مديونية التمويل الشخصي، يعتبر تحويل مديونية التمويل الشخصي في البنك الأهلي بالمملكة تساعدك علي إمكانية نقل رصيدك إلى البنك الأهلي الأول حيث يقوم بتقديم العديد من القروض التمويلية المتنوعة لجميع العملاء حتى يتمكنوا من تحويل المديونية للتمويل الشخصي للبنك الأول مع الحصول على بعض المميزات الهامة، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة تحويل مديونية التمويل الشخصي بالبنك الأول وأهم الشروط والمستندات المطلوبة.

تحويل مديونية التمويل البنك الأول

يتميز البرنامج إمكانية نقل مديونية التمويل لدي البنك الأول بشكل سريع مع امكانية سداد التمويل حتى 150 , 000 ريال سعودي.

يتميز بأنه لا يتعدى القسط الشهري ثلثي المرتب هذا البرنامج هامش ربح تنافسي تبع البنك الأول ويتم الإعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكلى.

من ضمن المميزات الموجودة في البنك عندما يتوافر مع أحكام الشريعة الإسلامية وفترة السداد تصل إلى خمس سنوات.

المستندات المطلوبة لبرنامج تحويل المديونية

سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة المستندات المطلوبة لبرنامج تحويل المتجر منها للبنك الأول في المملكة السعودية والتي تتضمن الآتي،

تقديم كشف حساب لآخر ثلاثة أشهر مع صورة إثبات المديونية من قبل جهات تمويل الأخرى.

يتم تقديم خطاب تعريف من جهة العمل وصورة من الهوية الوطنية وطلب التمويل.

كما يمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء بالبنك الأول في المملكة السعودية للاستعلام أو الاستفادة من الخدمات المقدمة من البنك الأول والرقم 8044 0 0 0 2 0.

طريقة نقل المديونية

يمكن نقل المديونية من خلال تسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالبنك الأول بالمملكة السعودية والإجابة على كافة الأسئلة الموجودة أمامك بعد ذلك تقوم بالضغط علي كلمة أحسب حتى يتم تقديم العرض لك.

أهم شروط الحصول على تحويل مديونية التمويل

يمكنكم الاطلاع علي شروط تحويل مديونية التمويل البنك الأول بالمملكة وهي كالآتي،