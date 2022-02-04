قرض للمتقاعدين بأقل راتب يصل إلى مليون ريال وإعادة التمويل بدون كفيل

قرض المتقاعدين، يبحث عدد كبير من المواطنين والوافدين عن قرض لا يتطلب وجود ضامن أو إجراءات صعبة، ويتناول البحث المستمر والمقارنة بين أفضل البنوك داخل المملكة العربية السعودية، ولذلك وبعد مقارنات عديدة فإليكم أفضل بنك سعودي يقدم التمويل إسلامي ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث أن القرض الشخصي بمبلغ مالي مليون ونصف ريال سعودي ويبدأ من 50 ألف ريال، ويكون بفترة سداد تصل حتى 5 سنوات، وعلى أن يكون السداد لجميع الأقساط بمبالغ مالية بسيطة ويتم دفعها كل شهراً، ولكن هناك شروط معلن عنها يجب أن تتوافر في المتقاعد حتى يحصل على القرض بإجراءات بسيطة ويتم التمويل بكل سهولة ويسر.

قرض المتقاعدين بدون كفيل

إذا أردت فيمكنك أن تحصل على قرض تمويلي بمليون ريال ونصف وأيضاً مع الحصول على تمويل إضافي وإعادة التمويل إذا قمت بسداد نسبة 20% من قيمة التمويل الأول، شروط فتح حساب، ولكن يجب أن يكون العمر لا يقل عن 38 عاما ولا يتخطى 65 عاما، حتى تحصل على القرض التمويلي بأقل وقت وفي نفس اليوم، وهو متاح للسعوديين فقط، قرض شخصي يبدأ من 10 ألف ريال، من المتقاعدين والمتقاعدات، كما أنه في نفس وقت حصولك على التمويل ستحصل على نقاط وااو، وحساب راتب، وبطاقة صراف آلي، كما أن هناك إعفاء من سداد باقي الأقساط المطلوبة في حالة الوفاة أو العجز ويتم أثبات ذلك من خلال الأوراق والمستندات المطلوبة لذلك، ولا حاجة لوجد الكفيل فيمكنك أن تحصل على القرض بدون ضامن، كما يمكنك أن تقم بسداد أي تمويل أخر لديك في بنك ثاني.

طلب التمويل والوثائق والأوراق المطلوبة

يتم تعبئة نموذج طلب التمويل بكامل البيانات المطلوبة، وتقديم صورة من الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول، وإرفاق كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر ويكون مختوم بختم البنك، ويتم تقديم خطاب تعريف بالراتب التقاعدي، ويجب أن يكون الراتب لا يقل عن 3,500 ريال، وخطاب إخلاء وإذا لم ترغب بتحويل الراتب إلى البنك السعودي للاستثمار فيمكنك أن تقم بتقديم خطاب من المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات، ويكون هذا الخطاب مختوم بختم البنك، وهناك حاسبة التمويل المجانية ومن خلالها ستحصل على نتائج أختيارك للتمويل والقسط المطلوب دفعه شهريا، وعند موافقتك على ذلك ستحصل على القرض، ويمكنك الاتصال بخدمة العملاء على الرقم المجاني لبنك السعودي للاستثمار 8001248000 طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت.