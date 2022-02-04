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عمر شويل - جدة دليل البنوك السعودية من حيث المميزات وتاريخ التأسيس ٬ من خلال موقع ثقفني نقوم بعرض دليل للبنوك السعودية ، حيث يمكننا الاطلاع على دليل البنوك السعودية الكامل ومواقع البنوك السعودية من خلال دليل البنوك السعودية الكامل ، وهذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية

دليل البنوك السعودية

هناك أنواع مختلفة من البنوك في المملكة العربية السعودية ، ويبلغ عدد هذه البنوك 23 بنكًا ، وهناك العديد من الفروع لكل بنك وهي منتشرة في جميع أنحاء المملكة. أما أنواع هذه البنوك حسب المجال الذي تعمل فيه فهي: ( بنوك تجارية – البنوك الصناعية – البنوك العقارية – البنوك الزراعية)

البنك الأهلي التجاري السعودي

تأسس البنك الأهلي التجاري السعودي في جدة بالمملكة العربية السعودية عام 1953 ، وهو من أكبر وأهم البنوك السعودية يمتلك البنك الوطني السعودي 61٪ من أسهم بنك كاتليم للتمويل التركي ، وهو أحد أشهر البنوك التركية. يقدم هذا البنك التركي خدمات مصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية. كما أنه يمتلك 91٪ من أسهم شركة الأهلي للاستثمار المصرفي ، والبنك السعودي الوطني التجاري لديه 375 فرعاً في جميع أنحاء المملكة ، وهو أول بنك سعودي يؤسس فروعاً للنساء فقط. هناك العديد من الخدمات التي يقدمها البنك الأهلي التجاري السعودي للمواطنين والمقيمين السعوديين ، مثل تجديد جواز السفر ، ودفع المخالفات المرورية أو إنشاء حسابات إلكترونية ، وكذلك المشتريات الإلكترونية ودفع الفواتير الخاصة. ومن المعروف أن البنك الأهلي التجاري السعودي كان أول بنك في المملكة العربية السعودية يصدر بطاقات ائتمانية ، لتسهيل العديد من المعاملات التجارية والإلكترونية. كما يوفر البنك لعملائه خدمة تسهيل عملية الاستعلام عن رصيد العميل قبل السداد وبعده ، كما يقدم العديد من الخدمات العاجلة للعميل مثل سداد فواتير الغاز والمياه والإنترنت.

البنك الأول

بناءً على المعلومات الكاملة لدليل البنوك السعودية ، نعلم أنه في عام 1926 تم إنشاء أول بنك في المملكة العربية السعودية تحت اسم بنك الأول ، ثم تم تغيير الاسم إلى البنك السعودي الهولندي ، ولكن في عام 2016 م عاد البنك إلى اسمه القديم بنك الأول. يقع المقر الرئيسي للبنك الأول في العاصمة الرياض ، في حين أن البنوك لديها العديد من الفروع تصل إلى 64 فرعا. يتميز البنك بأنه يقدم خدمات مصرفية للمصانع التجارية وكذلك الشركات والمؤسسات. يسمح البنك الأول للعملاء بفتح حساب عبر الإنترنت لإدارة الحساب ، ويتم ذلك دون أن يذهب العميل إلى فروع البنك. كما يقدم البنك الأول خدمات الخزينة المركزية بالإضافة إلى خدمات AICO.

البنك السعودي

يشير دليل البنوك السعودية إلى بنك الصائب الذي تأسس في مدينة الرياض عام 1976 م. تأسس بنك سايب للاستثمار من خلال التعاون بين المستثمرين والمساهمين. وشارك في التأسيس بعض المواطنين السعوديين بالإضافة إلى مؤسسات سعودية حكومية وخاصة. كما ساهمت شركة ميزوهو وبنك بي مورجان تشيس في إنشاء البنك. وبلغت قيمة صافي ربح بنك سايب السعودي 285 دولاراً أمريكياً ، وبلغ حجم الاستثمارات والممتلكات الخاصة لبنك سايب السعودي في السنوات الأخيرة أكثر من 24 مليار دولار ، بحسب إعلان ذلك البنك.

البنك السعودي الفرنسي

أما بالنسبة للبنك السعودي الفرنسي وهو أحد أهم البنوك في المملكة العربية السعودية والذي تأسس عام 1977 م فقد ورد ذكره في دليل البنوك السعودية كاملاً. ويبلغ عدد العاملين في البنك السعودي الفرنسي 4000 موظف ، بينما يبلغ عدد فروع البنك السعودي الفرنسي 82 فرعا ، بالإضافة إلى الفروع الخاصة التي تتعامل مع النساء فقط ، وعددها 18 فرعا منتشرة في جميع أنحاء المملكة. بلغ صافي ربح البنك السعودي الفرنسي 912 مليون ريال سعودي في العامين الماضيين فقط. يقدم البنك السعودي الفرنسي لعملائه والمواطنين والمقيمين ميزة فتح حساب توفير أو حساب جاري عبر الإنترنت. تؤكد تجارب عملاء البنك السعودي الفرنسي أن البنك يوفر لهم الخدمات المصرفية بكل سهولة.

بنك الجزيرة



بنك الجزيرة هو أحد البنوك المدرجة في دليل البنوك السعودية الكامل ، والذي يتميز بتقديم مجموعة من الخدمات الاستثمارية والاستثنائية. تطور بنك الجزيرة السعودي ، الذي تأسس عام 1975 م وبدأ عمله في عام 1976 م ، تم بسرعة كبيرة وبشكل ملحوظ.

بنك الرياض

بنك الرياض الذي تأسس في مدينة الرياض عام 1957 م. يعتبر من أفضل البنوك الاستثمارية في المملكة العربية السعودية ، حيث يمتلك البنك أسهما ويوفر عائدًا ، وتخضع جميعها لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. قام البنك بتسهيل عملية إنشاء الحساب وعملية كشف الحساب وإتمام جميع معاملات العملاء المتعلقة بالحساب المصرفي ، حيث قدم البنك تطبيق الرياض من خلال المتاجر الإلكترونية ، ويتم كل ذلك دون أن يذهب العميل إلى البنك أو أحد فروعه. يركز بنك الرياض في أنشطته على الشركات الناجحة سواء كانت شركات محلية أو شركات عالمية كبيرة وخاصة تلك التي لديها استثمارات ضخمة ، بحيث يضمن البنك أقصى فائدة للبنك والمصلحة العامة. أما استثمارات البنك فهي الصكوك الشرعية ، والصناديق العقارية ، وأسواق المال ، والصناديق العقارية ، وصناديق المؤشرات.