كيفية التسجيل فى سقيا المواطن عبر منصة ري 1443 للحصول على المياه الصالحة للشرب وشروط التسجيل فى سقيا المياه والمستندات المطلوبة فى سقيا المواطن حيث يرغب الكثير من المواطنين فى مختلف المناطق فى المملكة التقديم على سقيا المياه فى منصة ري الإلكترونية ومعرفة خطوات التسجيل فى بوابة سقيا المواطن إلكترونياً عبر منصة ابشر ومنصة ري والتي تم إطلاقها لتوفير المياه النظيفة والصالحة للاستخدام الأدمي وذلك عن طريق قيام الحكومة السعودية بحفر الأبار بالقرب من سكن المواطن من اجل توفير المياه للمواطنين فى المناطق التي تحتاج إلى الأبار بسبب عدم وصول المياه الصالحة للشرب إليها .

شروط التسجيل فى سقيا المواطن بمنصة ري

أولاً يجب أن يكون المتقدم لبرنامج سقيا المياه مالك للمنزل.

ثم يجب أن يكون من سكان مدينة الرياض.

وكذلك يجب أن يقع محل السكن فى المناطق التي تحتاج إلى الحصول على المياه.

وأيضاً يجب تقديم المستندات التالية للحصول على الأبار فى سقيا المياه: أولاً تقديم نسخة من فاتورة الكهرباء باسم المواطن. وكذلك تقديم صورة من بطاقة الأسرة. أيضاً تقديم صورة من عقد أو وثيقة ملكية المنزل باسم المواطن.



خطوات التسجيل فى منصة سقيا المواطن

أولاً يجب تسجيل الدخول إلى رابط منصة سقيا الرسمي.

وبعد ذلك الدخول على أيقونة تسجيل مستفيد جديد فى سقيا.

وسوف يتم تحويلك صفحة التسجيل ويجب القيام بإدخال المعلومات الشخصية وبيانات التواصل الخاصة.

البيانات المطلوبة هي: رقم الهوية أو رقم بطاقة الأحوال. ثم رقم الجوال الشخصي. والبريد الإلكتروني.

ثم بعد التأكد من صحة البيانات التي تم كتابتها يتم النقر على خيار الموافقة على شروط التسجيل ف سقيا.

وأخيراً يتم الضغط على تسجيل مستفيد جديد.

التسجيل فى سقيا منصة ري 1443