تمويل إمكان الإضافي الميسر يصل إلي 1.5 مليون ريال سعودي

تمويل إمكان الإضافي الميسر للمواطنين، فهذا التمويل الميسر من منصة إمكان يتميز بأنه فوري ويمكن الحصول عليه مع وجود تمويل آخر مازال قائم، حيث أن ذلك التمويل له مزايا عديدة فإنه متاح لجميع المواطنين بالمملكة، كما أن التمويل توجد له بعض الشروط المطلوب توافرها للتمكن من الحصول عليه، فإن المنصة ذكرت خطوات الدخول لتقديم طلب للحصول عليه بكل سهولة، كما أن هناك آلية تقدمها منصة إمكان تمكن كل مستفيد من حساب القيمة التمويلية التقريبية، لذلك يجب علي جميع المتابعين الدخول علي موقع ثقفني للاطلاع علي كل خطوات طلب التمويل الميسر وفقا للشروط المطلوبة.

شروط تمويل إمكان الإضافي الميسر

يجب أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية السعودية.

لابد من أن يكون المتقدم يعمل في أي قطاع مدني سواء حكومي أو شبه حكومي أو خاص أو يكون متقاعد، وممكن أن يكون من العاملين بالقطاع العسكري ولكن بشرط أن يكون من محولي الراتب علي مصرف الراجحي.

توجد قيمة للحد الأدنى للراتب ولكن فقط لغير المحولين للراتب وتصل القيمة إلي 7 آلاف ريال سعودي.

تضع المنصة عمر للمتقدمين لطلب التمويل إذا كان مواطن متقاعد لابد أن يكون العمر أكبر من 70 سنة، لو المتقدم موظف محول الراتب علي بنك الراجحي لابد من تراوح العمر بين 20 و60 عام، أما عندما يكون المتقدم غير محول للراتب يجب ألا يقل سنه عن 25 ولا يتجاوز 60 سنة.

يكون هناك لدي المتقدم تمويل آخر قائم.

تطلب المنصة إن فترة عمل للمتقدمين الغير محولين للراتب تكون 6 أشهر، أما العاملين في القطاع المدني ومحولين للراتب لابد من أن تكون فترة العمل لمدة شهر علي الأقل.

مزايا منصة إمكان للقرض الإضافي

فإن هناك مزايا عديدة للتقدم بالدخول علي رابط طلب تمويل إمكان الإضافي الميسر، مميزات التمويل الإضافي تكون كالتالي: