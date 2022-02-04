صندوق التنمية العقارية يسمح بنقل القرض العقاري المدعوم مع استمرار الدعم السكني

رد صندوق التنمية العقارية على استفسارات وتساؤلات الكثير من المواطنين من المستفيدين من القروض وبرنامج سكني عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، وكان أهم تلك التوضيحات، تأكيده على أنه يمكن الاستفادة من نقل القرض العقاري إلى أحد البنوك مع استمرار الدعم السكني للمستفيد، وهو ما يزيد من المنافسة بين البنوك والشركات، لافتًا إلى أنه يُمكن للمستفيد من نقل قرضه العقاري المدعوم لبنك الرياض مع استمرار دعمه السكني، وينطبق الأمر على أي بنك داخل المملكة، وأن هذا العرض متاح لجميع المستفيدين دون استثناء.

ما هو القرض العقاري المدعوم؟

يُعتبر القرض العقاري المدعوم من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية برنامج تمويل سكني ماليًا حتى نصف مليون ريال سعودي، يُمنح للمواطنين أو المستفيد بعد حصوله على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة، من أجل تغطية أرباح التمويل بنسب تبدأ من 35% حتى 100% كحد أقصى، مع إمكانية تحويل المبلغ لحساب المستفيد مباشرة بعد سداده القسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل، ويتمتع بالعديد من المزايا التي تؤهل للمواطن من إمكانية بناء منزله أو سكنه وفق تمويل ميسر طويل الأجل، ما يعني أنه أحد أهم وأبرز أدوات برنامج سكني لمستفيديه.

يقدم دعم استثنائي 100%

كما يقدم القرض المدعوم من صندوق التنمية العقارية أيضًا دعمًا تصل نسبته 100% لأصحاب الدخل الشهري الذي يصل إلى 14 ألف ريال سعودي متضمنًا الأجر الأساسي + بدل سكن، وذلك بعد خصم التأمينات أو معاشات التقاعد، كما تتفاوت نسبة الدعم لأصحاب الدخل الشهري الأعلى، في الوقت الذي أشارت فيه التقارير إلى برنامج سكني يستهدف طرح منحة لا ترد بقيمة 100 ألف ريال للمواطنين من أجل بناء منازلهم شريطة أن يكونوا من غير المستفيدين من صرف الدفعات الشهرية الخاصة به.

وبخصوص القرض الجديد فسيتم الكشف عن التفاصيل الخاصة به خلال الأيام المقبلة والفئات المستهدفة، بالإضافة إلى كيفية الحصول عليه أيضًا.