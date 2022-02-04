نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن وافد والاستفسار عن موظف سعودي بشكل إلكتروني عبر مكتب العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن وافد ، خدمة الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة أو رقم الجواز من الخدمات المخصصة من مكتب العمل بالمملكة العربية السعودية والتي تتم بشكل إلكتروني للتسهيل على المقيم أو المواطن الوصول لبيانات الموظف الخاصة به، وقد جعلت المملكة الكثير من الخدمات بشكل إلكتروني للتسهيل عليهم الوصول للخدمة بشكل مباشر وسنقوم بتعريف القارئ على خطوات الاستعلام عن موظف وافد وزارة العمل، حيث تعتبر طريقة الاستعلام عن موظف وافد برقم الجواز أمر سهل حيث يتيح مكتب الوزارة استعلام عن وافد برقم الاقامة، وخلال المقال سنقوم بتوضيح كيفية الاستعلام عن موظف وافد مكتب العمل، يمكن أيضا للمقيم فتح حساب بنك الراجحي للمقيمين.

الاستعلام عن وافد ببيانات الإقامة

قامت وزارة الموارد البشرية بتسهيل الاستعلامات عبر موقع الوزارة حيث يمكن للمواطن أو المقيم الدخول والاستعلام عن أي خدمة من الخدمات المتاحة من الموقع أو بوابة العمل والتي منها الاستعلام عن عامل على رأس العمل استعلام عن العامل وزارة العمل أو استعلام مكتب العمل برقم الهوية أو الاستعلام عن وافد عبر الاقامة، ومن أجل طريقة الاستعلام عن الموظف قم بالأتي:

أولا بالدخول على موقع وزارة العمل أو وزارة التنمية الاجتماعية.

ثانيا ادخل على استعلامات الأفراد.

ثالثا بالدخول على الخدمات الإلكترونية واختيار الإستعلام عن وافد.

رابعا باختيار عملية الاستعلام وذلك خلال وزارة العمل استعلام عن تغيب موظف برقم الإقامة أو الحدود.

خامسا بتحديد الجنسية.

سادسا بكتابة رمز التحقق أمامك بصورة صحيحة لتأكيد التعامل البشري.

سابعا بالضغط على بحث.

بهذا يكون القارئ قد عرف الاستعلام عن الموظف والاستعلام عن الوافدين بشكل مباشر وبطريقة سهلة من أجل القيام بالعملية بشكل مباشر، يتيح مكتب العمل خدمة حجز موعد مكتب العمل عبر الموقع الرسمي للوزارة.

الاستعلام عن مواطن سعودي

يمكن للمواطن الإستعلام عن مواطن سعودي أيضا وذلك من الخدمات المقدمة أيضا من بوابة العمل أو وزارة الموارد من أجل تطوير الخدمات بالوزارة مثل الاستفسارات الإلكترونية والتسهيل على القارئ الوصول للخدمة المطلوبة فبعد أن وضحنا إستعلام عن وافد وطريقة العملية سنقوم بتوضيح الاستفسار عن موظف سعودي بالسعودية وللقيام بالعملية عليك اتباع الآتي:

أولا بالدخول على موقع الوزارة الرسمي للتنمية الاجتماعية.

ثانيا ادخل على استعلامات الأفراد للمواطنين.

ثالثا باختيار خدمة الاستعلام عن مواطن سعودي.

رابعا بإدخال رقم الهوية بالمستعلم عنه.

خامسا بكتابة رمز التحقق الخاص بك.

سادسا اضغط على بحث.

في النهاية ستظهر لك البيانات المستعلم عنها أو بيانات الموظف السعودي.

بهذا وضحنا أيضا الإستعلام عن السعودي من البوابة الالكترونية للوزارة أو خدمات استفسار المواطن أو المقيم إلكترونية من المملكة العربية السعودية عبر الضغط وأيضا اختيار نوع الاستفسار الإلكتروني العام الذي ترغب به وعبر تعبئة البيانات بالاستعلام الذي اخترته، ويمكن للقارئ الاتصال على مكتب العمل عبر رقم مكتب العمل المجاني.