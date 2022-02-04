مزايا ورابط تمويل الشركة الوطنية للأفراد بشروط ميسرة

تمويل الشركة الوطنية للأفراد ، حيث تقدم الشركة الوطنية للتمويل منتجات التمويل الشخصي للأفراد إلى جانب العديد من المنتجات الأخرى مثل منتجات مرابحة السيارات ومنتجات المرابحة العقارية التجارية ومنتجات التورق والعديد من المنتجات المماثلة ، كما توفر حاسبة التمويل السريع لاستخدامها مع هذه المنتجات ، وهي مقسمة إلى اثنين من الآلات الحاسبة ، الأولى هي آلة حاسبة شخصية سريعة والثانية آلة حاسبة للمنشأة والشركة ، في هذا المقال نقدم لكم منتج التورق لتوفير التمويل للسعوديين والأجانب المقيمين على الأراضي السعودية.

تمويل الشركة الوطنية للأفراد

من مزايا خطة التمويل الشخصي أنها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمتها ومبادئها ، بالإضافة إلى:

دع المستفيد يدفع على أقساط تتناسب مع دخله الشهري على مدى سنة إلى خمس سنوات كما أن لديها هوامش ربح تنافسية ميزة أخرى مهمة هي أن هذا التمويل لا يتطلب تحويلات.

كيف أقدم على تمويل الشركة الوطنية

يمكن للراغبين في الحصول على هذا التمويل زيارة موقع الشركة الوطنية لمنتجات التمويل

زيارة موقع ثم انقر فوق “تطبيق الآن” أو انقر فوق “مزيد من التفاصيل”

ثم اقرأ ميزات وتفاصيل المنتجات المصممة لمختلف الصناعات

ثم اضغط على الصورة في اسفل الصفحة

إذا كنت ترغب في الحصول على تمويل ، فستجد رقم هاتف يمكنك من خلاله الاتصال بك

رقم الاتصال هو “920011811” ويمكن لموظفي الشركة الاتصال به لتقديم طلب للحصول على تمويل.

منتجات الشركة السعودية للتمويل

منتج الإجارة: يحدد الاتفاقية بين المستأجر وأطراف المؤجر وينص على حق المستأجر في استخدام أصول معينة يملكها المؤجر

منتجات مرابحة السيارات: حلول تمويلية للشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة للحصول على السيولة

للشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة للحصول على السيولة عقارات تجارية بالمرابحة: تمويل يهدف إلى السماح للأفراد بشراء عقارات تجارية بهدف دعم الاستخدام التجاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ما هو تمويل التورق الشخصي

إنه منتج مصمم للصناعات الفردية حيث يسعى جاهداً لتوفير حلول تتناسب مع الفرد بهوامش ربح تنافسية ، مع تقديم إجراءات دفع مرنة وبسيطة. كما أنه متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ، في حين حصلت المؤسسة الوطنية للتمويل على ترخيص رسمي من البنك المركزي السعودي ، مما يؤكد ثقة البنك المركزي في المؤسسة الوطنية.