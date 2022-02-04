منصة مدرستي وحقيقة توقف الدراسة عن بعد واهم المزايا التعليمية المقدمه للطلاب

منصة مدرستي هي من المنصات غاية الاهمية داخل المملكة العربية السعودية . وقد أطلقتها وزارة التعليم السعودي لكافة ابنائها الطلبة والطالبات ليس فقط الطلبة بل كذلك أيضا لجميع أولياء الامور . والذين يمكنهم التعاون ومتابعة أبنائهم من الطلبة . وقد اطلقت تلك المنصة من حوالي عامين وذلك حين طل على العالم وباء اسود يدعي وباء كورونا الذي جاح العالم وأضر بمصالح الكثير من الشعوب . ولكن هنا لم تقف المملكة ولا حكومتها مكتوفي الايدي بل قامت بالرد الفوري على تلك الظروف بإطلاقها منصة الكترونية عبر الانترنت يتم تحميلها والتعامل معها باحترافية شديدة وهي منصة مدرستي التعليمية . حيث زادت عمليات البحث علي رابط منصة مدرستي . تلك المنصة التي غيرت مجري التعليم داخل المملكة العربية السعودية . حيث تتكون بعد ان يتم تسجيل الدخول علي المنصة سوف يدهشون الطلبة من كم المعلومات الهائلة . والتي تعمل على افادة الطلاب بطرق كثيرة ومتنوعة وتعمل المنصة ايضا علي مجاراه التكنولوجيا حول العالم لتكون بجانبها جنب الي جنب . كما انها تعمل أيضا على اثارة الطلاب في تحدي أنفسهم في تنويع عمليات تدريبهم وكذلك الواجبات ولكن هي ليست منصة عادية بل هي منصة شديدة الأهمية حيث تتيح تواجد الطلاب والمعلم في الفصل داخل المنصة عن طريق حالة الكترونية رائعة يسأل الطالب معلمه ويراقب هذا ولي الأمر نعم ولي الأمر له مكانة داخل منصة مدرستي حيث أتاحت وزارة التعليم السعودي مكانة لولي الأمر داخل المنصة لمتابعة ابنائه من الطلاب بشتى مراحلهم التعليمية ومن بعد هذا الوباء تعاملت المملكة العربية السعودية بحكمة اجعل من المحنة منحة فقد ضاعفت الحكومة جهودها في ابتكار تكنولوجي كبير وضخم ثل منصة مدرستي التعليمية وذلك اولا حفاظا على حياة الطلبة والطالبات التعيليمة والتربوية وكذلك أيضا حفاظا على ارواحهم من هذا الوباء المنتشر في الوقت الحالي .

تصريحات وزارة التعليم السعودية

ومن جانبه أكدت مصادر داخل وزارة التعليم السعودي حيث صرح بذلك الأستاذ الدكتور محمد العمري أنه لا يوجد نية مطلقا في غلق المدارس وان منصة مدرستي هي البديل اليها وقد نفت هذا الكلام وأكدت أنها وضعت الحرية للطلاب في ذهابهم إلى المدرسة لاستكمال الدراسة أو مباشرتها من على الانترنت من خلال منصة مدرستي او الجمع بينهما معا حيث أنه قد اكدت أنه لا نية مطلقا في غلق المدارس وأن كافة المدارس داخل المملكة العربية السعودية في عمل دؤوب ومستمر وإجراءات احترازية شديدة ومتوفرة كل سبل الرعاية والاهتمام حفاظا على حياة الطلاب داخل المدارس وخارجها وكذلك المعلمون الذين يقومون بعمل سامي ومهم لأبناء المملكة العربية السعودية .