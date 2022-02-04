نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط دخول منصة جود الإسكان التنموي واستعلام عن الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط دخول منصة جود الإسكان التنموي يُتيح أمام المواطنين العديد من الخدمات ومنها دعم الإيجار فعند توافر شروط منصة جود الإسكان يمكن أيضًا الحصول على الدعم السكني وقد حرصت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال السنوات الماضية على توفير احتياجات المواطنين من المسكن ومن التمويل العقاري أيضًا لبناء الأراضي السكنية، ولكن أكدت على ضرورة استخدام طريقة التسجيل في منصة جود الإسكان إلكترونيًا لكي يتم الاستفادة من الحصول على بيت مجاني لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

رابط دخول منصة جود الإسكان التنموي

تسعى الحكومة السعودية إلى إطلاق العديد من المبادرات الخيرية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المختلفة، وذلك من أجل تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والمساعدة في تحقيق جميع الأهداف التي وضعتها الحكومة لتحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تدعو إلى الاستقرار الأسري أيضًا.

وقد وجدنا أن الفترة الأخيرة شهدت تعاون فعال بين القطاع الحكومي والخاص من أجل الارتقاء بالوطن وتهيئة حياة المواطنين أيضًا ومن خلال رابط دخول منصة جود الإسكان التنموي يمكن الحصول على حساب للتقديم على دعم الإيجار أو أيضًا ويمكن التسجيل كالتالي:

زيارة موقع منصة جود الإسكان، فإن كان لديك حساب قم بالنقر على خيار تسجيل الدخول وقم بكتابة البيانات المطلوبة.

وإن لم يكن لديك حساب فقط بالنقر على خيار تسجيل جديد، وأدخل المعلومات المطلوبة كرقم الجوال والاسم والعنوان ورقم الهوية الوطنية، ثم بيانات السكن أيضًا.

يتم كتابة كلمة مرور لاستخدامها في تسجيل الدخول في أي وقت، وبعد كتابة كود التحقق، يتم النقر على خيار طلب التسجيل.

استعلام عن استحقاق دعم جود الإسكان

ويمكن الاستعلام عن الاستحقاق من خلال الدخول إلى المنصة أيضًا واتباع كافة الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة جود الإسكان (joodeskan.sa).

الدخول إلى تبويب خدمات المستفيدين، ثم كتابة رقم الهوية ورقم الهاتف.

النقر على خيار التحقق، وفي الحال ستظهر لك جميع المعلومات، وهل أن طلبك مستوفي لكافة الشروط أم لا، بالإضافة إلى موعد الاستحقاق أيضًا، حيث اشتركت العديد من الجمعيات الأهلية والتي تقدم الدعم والمساندة فيتم قبول العديد من الطلبات.