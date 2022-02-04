تسجيل حساب المواطن مستخدم جديد 1443 برقم الهوية عبر بوابة حساب المواطن

تسجيل حساب المواطن مستخدم جديد لكل من يرغب في الاستفادة من دعم حساب المواطن لهذا الشهر . حيث يمكن للمواطنين تسجيل جديد حساب المواطن . وذلك لمن تنطبق عليه الشروط المعلنة ليتم الاستفادة مما يتم تقديمه من أشكال الدعم المختلفة من حساب المواطن . كما أن التسجيل في حساب المواطن يكون من خلال رقم الهوية وبعض البيانات البسيطة التي يتم طلبها علي رابط حساب المواطن . حيث يتم صرف دعم حساب المواطن داخل المملكة العربية السعودية للأسر الأكثر احتياجاً . وخصوصاً لمن تأثر من الإصلاحات الأخيرة التي تمت بالسعودية . كذلك يتاح بعد التسجيل علي موقع حساب المواطن يتم إتاحة تحديث حساب المواطن برقم الهوية لكل من قام بالتسجيل . ومن خلال مقال اليوم سنرفق رابط استعلام حساب المواطن الرسمي ليتم إتاحة التسجيل في حساب المواطن لمن يرغب في الاستفادة من الدعم المقدم .

تسجيل حساب المواطن مستخدم جديد عبر البوابة الإلكترونية

عبر البوابة الإلكترونية حساب المواطن التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً . يتم تسجيل حساب المواطن مستخدم جديد وذلك وفقاً للقواعد المنظمة والشروط المعلنة لمن يرغب في التسجيل . كما أنه من خلال بوابة حساب المواطن يمكن لكل المستفيدين الدخول علي حسابه الشخصي بأي وقت . وذلك ليتم معرفة أهلية حساب المواطن ومواعيد صرف دعم حساب المواطن لكل شهر . كذلك من خلال بوابة حساب المواطن تسجيل الدخول لإضافة تابعين أو تحديث أي بيانات مطلوبة تطلقها الوزارة . كما يتاح العديد من الخدمات التي يتم تقديمها بشكل إلكتروني علي بوابة حساب المواطن الرسمية الخاضعة للوزارة .

تسجيل حساب المواطن مستخدم جديد علي موقع وزارة الموارد البشرية

التسجيل في حساب المواطن علي الرابط الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . يتم ببعض الخطوات البسيطة والتي نعرضها كالتالي :-

يتم تسجيل الدخول عن طريق بوابة حساب المواطن تسجيل الدخول . كما بعد تسجيل الدخول يتم اختيار قائمة تسجيل جديد حساب المواطن . تسجيل كافة البيانات المطلوبة في حساب المواطن وهي رقم الهوية ورقم الهاتف وكافة البيانات المطلوبة . بعد أتمام خطوات التسجيل في حساب المواطن يتم إرسال رسالة نصية علي هاتفك تحتوي علي كلمة المرور . كذلك بجانب القيام بتسجيل رقم حساب بنكي وكافة بيانات التابعين المرغوب في استفادتهم من دعم حساب المواطن . يتم الموافقة علي الإقرار بصحة البيانات التي تم تسجيلها ومن ثم الضغط علي زر “الموافقة” . بعد الخطوة السابقة يتم رفع كافة المستندات المطلوبة علي البوابة الإلكترونية حساب المواطن . تلك هي الخطوات الخاصة في تسجيل حساب المواطن مستخدم جديد عبر الموقع الرسمي .

كيف يتم تحديث حساب المواطن برقم الهوية

يتم تسجيل الدخول علي موقع البوابة الإلكترونية حساب المواطن .

. كما يتم تسجيل الدخول بتسجيل كافة البيانات الشخصية المسجلة قبل ذلك .

كذلك من الضروري اختيار قائمة “حسابي” من الصفحة الرئيسية ويتم بعد ذلك الضغط علي زر “إكمال الطلب” .

يتم أرفاق كامل المستندات المطلوبة في حساب المواطن مع كتابة البيانات المطلوبة في أرفاق المستندات .

مع كتابة البيانات المطلوبة في أرفاق المستندات . كما يجب عليك تسجيل بيانات رقم الهوية الخاصة بك بشكل صحيح .

في نهاية تلك الخطوات يتم الضغط علي زر تحديث حساب المواطن برقم الهوية .

شروط التسجيل في حساب المواطن المنصوص عليها بموقع بوابة حساب المواطن

أن يكون كل من يرغب في الاستفادة من حساب المواطن سعودي الجنسية . الإقامة بشكل دائم داخل المملكة شرط استمرار صرف حساب المواطن . لا يكون قد سبق لأي مستفيد بأنه كان مقيماً داخل أي سجن من السجون أو ديار إيواء حكومية . كما من شروط حساب المواطن لا يكون قد سبق له الاستفادة من أي دعم يتم تقديمه .

خطوات استعلام حساب المواطن برقم الهوية

يتم تسجيل الدخول علي البوابة الإلكترونية حساب المواطن ببيانات المستفيد .

ببيانات المستفيد . عبر قائمة “حسابي” من الصفحة الرئيسية يتم اختيار استعلام حساب المواطن برقم الهوية .

. يطلب موقع حساب المواطن بيانات رقم الهوية ويتم تسجيلها بشكل صحيح .

بعد ذلك تفتح صفحة تحتوي علي ما ترغبه في الاستعلام عنه سواء أهلية حساب المواطن أو مواعيد الدفعات .

تسجيل حساب المواطن مستخدم جديد ويتم التسجيل لكي ما يتم الاستفادة من صرف دعم حساب المواطن . وذلك عن طريق الخطوات التي تم عرضها داخل مقال اليوم والتي تتم علي الموقع الرسمي لحساب المواطن والمرفق الرابط الخاص به .