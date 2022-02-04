نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 اسباب لوقف الضمان الاجتماعي المطور 1443 وكيف تقدم طلب إعتراض عبر sbis.hrsd في المقال التالي

عمر شويل - جدة كافة الاسباب لوقف الضمان الاجتماعي المطور 1443، بعد صرف المستحقين الجدد للدفعة الاولي من الضمان الجديد المطور، نجد العديد من المتقدمين والذين بلغ عددهم نحو 220 ألف اسرة، قد تقدم العديد منهم بالتساؤلات حول عدم تسلمهم رسائل أهلية الضمان، خاصة انهم تقريبا قدموا في نفس الفترة الزمنية التي تقدم فيها من تسلموا الرسالة sms التي تحدد ميعاد الصرف لهم، حيث تم فتح باب القبول للطلبات المقدمة من المستفيدين الجدد منذ شهر نوفمبر للعام الماضي 2021، وعلية سوف نكشف لمتابعي موقعنا ثقفني الكرام كافة تفاصيل منع المعاش عن بعض الأسر، وكذلك اسباب توقف الدعم عن الاسر المسجلة في النظام القديم.

5 اسباب لوقف الضمان الاجتماعي المطور 1443

نوضح كافة الاسباب لوقف الضمان الاجتماعي المطور 1443، والتي تصدرت محركات البحث مؤخرا، ولقد كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن تلك الاسباب بوضح، ومن ثم يمكنكم التعرف علي الاسباب التي يتوقف الدعم عن المتقدمين بسببها، وكذلك كافة الاسباب الاخري التي تمنع المستخدمين القدامي من صرف المعاش الشهري للضمان الاجتماعي، وإليكم ابرز تلك الاسباب

عدم قيام المستفيدين بعملية تحديث البيانات علي البرنامج، ويطلب هذا الموضوع بشكل دوري للتأكد من صحة البيانات وتعديل البيانات التي تتغير بين الحين والآخر، فقد يتوفي احد الافراد او يهاجر تمام خارج البلاد، ويمنح البرنامج مدة 3 اشهر من أجل التحديث، وفور رصد بيانات عير محدثة يتم توقف الصرف.

تقديم بيانات غير صحيحة وتزوير مستندات واوراق التقديم.

عدم التصريح بالبيانات المطلوبة بشكل واضح.

وفاة العائل الاساسي المستحق للضمان.

كيفية تقديم شكوي علي منع صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

في هذا الصدد كشف وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن رابط الموقع الإلكتروني الخاص بها، وسوف تستقبل الوزارة طلبات الشكاوي والاقتراحات وكذلك الاستفسارات من خلال موقعها، والذي يتيح خدمة التواصل الصوتي، كما يمكنكم التواصل عبر رقم 19911 المجاني، وهو خاص للتواصل مع مواطني المملكة العربية السعودية الذين تقدموا بطلب دعم شهري من معاش الضمان الاجتماعي المطور، ويعتبر هذا النظام قديم ويجري تطويره حاليا، بحيث يصبح المستفيدين القدامي والمستفيدين الجدد علي منصة واحدة فقط، وذلك في إطار ست اشهر من انطلاق البرنامج في نوفمبر الماضي.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور

هذا ويتم صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور شهريا، بحيث يصرف العائل نحو 1100 ريال، ويستفيد باقي افراد الاسرة بنحو 550 ريال شهريا، فيما تدرس وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في السعودية كافة المتقدمين القدامي، وذلك عن طريق مراجعة بيانتهم بصورة دورية، ومن ثم يتم طلب تحديث من بعض الفئات، ولذلك يتم التخطيط خلال تلك الفترة لضم معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد لكافة المستفيدين القدامي، ومن هنا يصبح برنامج واحد فقط هو المخصص لدعم الاسر الاكثر احتياجا بالمملكة العربية السعودية.

شروط صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية العديد من الشروط لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور، والتي تشمل تلك الضوابط

الاقامة المستمرة للمتقدمين من المستفيدين الجدد أو القدامي في السعودية.

الدخل المحتسب للاسرة لا يزيد عن 1100 ريال شهريا.

لا يكن المتقدم مقيم في احدي دور الإيواء التابعة للمملكة.

خطوات التقديم علي الضمان الاجتماعي المطور

وبعد أن اصبح البحث اوسع وبشكل كبير حول كيفية التقديم في معاش الضمان الاجتماعي المطور، إليكم شرح بالخطوات لطريقة التقديم عبر موقع وزارة الموارد البشرية

قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية.

سجل بيانات دخل العائل وكافة افراد اسرتك.

قم بتسجيل بياناتك الشخصية.

ارفق المستندات المطلوبة.

اضغط إرسال الطلب.

هل يتم وقف صرف معاش الضمان للمستفيدين السابقين

وبالرغم من إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن عدم ايقاف المعاش للمستفيدين السابقين، إلا إن المخاوف حول وقف المعاش لهم تجعلهم يتسائلون دائما للأستفسار بشأن المعاش، إلا أن الوزارة تعمل بنقل كافة المستفيدين السابقين بشكل تتابعي علي النظام المطور الجديد الذي يعتبر اوسع واكثر شمولا.

حيث يتم إضافة المستفيدين الجدد والمستفيدين السابقين خلال ستة اشهر من إنطلاق البرنامج الخاص بالمعاش، وهو برنامج معاش الضمان الاجتماعي المطور، ومن ثم يتم الانتعاء كليا من عملية النقل في ميعاد اقصاة شهر ابريل المقبل، وسوف توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية موظفين للتوجة الميداني الي منازل كبار السن، وكذلك الاشخاص الذين ليس لديهم القدرة علي التسجيل الالكتروين، لضمان ضم البيانات بطريقة صحيحة.

موعد نزول الدفعة الثانية لمستحقين المعاش

ومع اتمام كافة أعمال صرف الدفعة الأولي من معاش الضمان الاجتماعي المطور، والتي تمت منذ تسلم المتقدمين رسائل SMS تفيد باهلية المواطن، ومن ثم تم صرف الدفعة الاولي خلال شهر يناير حتي نهايتة، وعلي هذا السياق سوف تواصل وزارة الموارد البشرية صرف مستحقات الدفعة الجديدة خلال شهر فبراير القائم.