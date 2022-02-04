منصة سلفة تمنحك 5000 ريال سعودي في غضون 15 دقيقة فقط ومن غير تحويل راتب

سلفتك الان منصة سلفة الالكترونية نعم تقدر تقدر تحصل على سلفتك التي تصل إلى 5000 ريال سعودي من منصة سلفة زادت محركات البحث في الاونة الاخيرة عن كيفية الحصول على منصة سلفة الالكترونية التي قامت بإطلاقها المملكة العربية السعودية مساعدة منها لكافة ابنائها من المواطنين والمواطنات السعوديين جراء ماحدث لهم من انتشار وباء كورونا الذي لم يصبهم فقط من الناحية الاجتماعية ولكن من الناحية الاقتصادية أيضا من التزامهم المنازل واتباعهم جميع انواع الاجراءات الاحترازية الامر الذي أهلكهم اقتصاديا الامر الذي لم تغفل عنه المملكة واطلقت تلك المنصة لكي تساهم بشكل كبير في رفع الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن السعودي والذي اعتاد العيش عليها وسد كافة احتياجاته الشخصية فإن منصة سلفة الان تعد من أهم المنصات داخل المملكة والتي يملك من خلالها المواطن السعودي في غضون 15 دقيقة فقط الحصول على 5000 ريال سعودي بعد أن يقوم بملئ كافة البيانات وكذلك تحديد امكانية المدة التي يقوم بها في عملية السداد فهو له كامل الحرية في اختيار طريقة السداد التي تناسبك ولمن يسأل عن شريعتها في تتبع أحكام الشريعة الإسلامية وتتفق معها وسوف نعرضها على حضراتكم عبر موقعنا موقع ثقفني كيفية الحصول على سلفتك من منصة سلفة الالكترونية .

كيفية الحصول على منصة سلفة الالكترونية

اولا قم بالدخول على الرابط المخصص لمنصة سلفة الالكترونية .

ثانيا قم باختيار كلمة تسجيل الدخول واضغط على لتظهر لك ايقونة طلب تمويل قم بالضغط عليها .

ثالثا اختيار كلمة تمويل شخصي والتي يمكنك من خلالها اختيار التمويل الذي يناسبك وكذلك المدة المناسبة فى سداد الأقساط .

رابعا يجب أن يتراوح عمر المتقدم على هذه السلفة ما بين 18 عاما حتى ال60 عاما .

خامسا يجب أن يكون المتقدم على السلفة سعودي الجنسية فإن هذه السلفة لا تمنح لغير السعوديين .

سادسا يجب أن يكون من العاملين بإحدى القطاعات العامة والخاصة .

سابعا يجب مراعاة ملئ كافة البيانات صحيحة لكي تستطيع الحصول على سلفتك من منصة سلفة .

ومن خلال موقعنا موقع ثقفني عرضنا على حضراتكم كيفية الحصول على سلفة من منصة سلفة نتمني لكم جميعا دوام النجاح والتوفيق ودوام الصحة والعافية .