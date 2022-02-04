منتج آهل متاح الآن 60,000 ريال بدون كفيل وبدون فوائد بالتقسيط 5 سنوات

منتج آهل في المملكة العربية السعودية يمنح أفضل تمويل ميسر إجتماعي للمواطن السعودي بجانب تمويل الأسرة أو تمويل الزواج وغيرها من التمويلات الإجتماعية المطلوب الحصول عليها المسبق قبل التقديم الإلكتروني على منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية الذي يعرف بأسم بنك التسليف والادخار السعودي في الفترة الحالية لذلك يبحث الكثير من الراغبين في طلب التمويل على كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على الموافقة المطلوبة – التمويل لدى منتج آهل السعودي بالمملكة وعند التقديم يتم الحصول على طلب التمويل بدون فوائد مالية بالتقسيط الشهري الميسر لمدة خمسة سنوات عبر منتج آهل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.؛±

أهم الضوابط والشروط اللازمة للموافقة على منتج آهل السعودي

منتج آهل السعودي بالمملكة عام 1443 هجريًا قد حقق نجاح كبير في المراحل السابقة ويبحث العديد من المواطنين السعوديين الذين يريدون معرفة الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة وسوف نوضح لكم اليوم عن طريق موقع ثقفني جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على التمويل لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية كالتالي بالتفصيل اليوم:

تمويل منتج آهل السعودي يطلب توفير موافقة الكفيل من جميع الفئات المتقدمة إلا في حالة إذا كان المتقدم عميل سعودي ويعمل في القطاع الحكومي فقط لا غير.

كذلك منتج آهل يحتاج أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 18 عام ولا يزيد عن 70 عام.

إيضًا يحتاج التمويل لدى منتج آهل توفير دخل ثابت شهري لا يزيد عن 12,500 ريال سعودي بموافقة بنك التنمية الاجتماعية.

توفير إيضًا الحصول المسبق على تمويل إجتماعي مثل تمويل الأسرة أو تمويل الزواج وغيرها من التمويلات الإجتماعية المتوفرة لدى بنك التنمية الاجتماعية.

سداد جميع الأقساط المستحقة في الوقت المحدد لها بموافقة البنك.

مميزات الحصول على برنامج تمويل منتج آهل السعودي بالمملكة