نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إشتري بنصف الثمن من هايبر بنده بالسعودية وتوافر العديد من الخصومات والعروض في المقال التالي

يتواجد بداخل هايبر بنده العديد من الخصومات والتخفيضات الهائلة التي تخصص السلع والمستلزمات الضرورية والأساسيىة وبأسعار متفاوتة لتناسب جميع الفئات فهو يعمل دائماً للحصول على إرضاء العملاء للحفاظ على تاريخه العريق بداخل المملكة العربية السعودية. عروض وتخفيضات بنده على السلع الغذائية: يوجد بالعرض صدور دجاج ساديا (2.5 كجم) السعر قبل العرض 79.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 62.95 ريال سعودي، وهي ذات جودة ومذاق رائع لعمل أشهى الأطباق مثل الفاهيتا.

متاح أيضا برجر بقري/مشوي مدخن (1344 جرام) سعره كان 42.95 ريال سعودي وأصبح بداخل العرض 23.95 ريال سعودي.

متوفر الأن من إنتاج شركة ساديا بازيلاء خضراء/ذرة حلوة/ فاصوليا خضراء مقطعة / خضار مشكلة مع ذرة، وزن الكيس (900 جرام)، السعر قبل العرض 18.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 11.50 ريال سعودي، وهذا السعر للكيس الواحد من اي نوع.

يوجد بالعرض بيتزا السنبلة (400 جرام) السعر كان 24.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح 13.95 ريال سعودي.

تخفيض على كوردن بلو الدجاج إنتاج شركة السنبلة (400 جرام) سعره كان 31.95 ريال سعودي وأصبح بداخل العرض 25.50 ريال سعودي. عروض هايبر بنده على المنظفات: متواجد بالعرض سائل غسيل برسيل (2.9/2.5 لتر) أشتري واحد وأحصل على واحدة هدية مجانية، سعر الربطة قبل العرض 69.90 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 49.95 ريال سعودي، يقضي على أصعب البقع.

أشتري بنصف الثمن 2 بسعر 1 من سائل غسيل الصحون إنتاج شركة جينتو (1 لتر) سعره قبل العرض كان 27.90 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 13.95 ريال سعودي.

متوفر مسحوق غسيل تايد مركز (5/4.5 كيلو) سعره قبل العرض 72.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 38.95 ريال سعودي، يجعل الغسيل ناصع البياض.

متاح منعم الأقمشة برائحة ندي الربيع كومفورت (3 لتر) يعطي الملابس رائحة رائعة وجذابة سعره قبل العرض 30.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 15.50 ريال سعودي. عروض وخصومات هايبر بنده على أدوات المطبخ: خصم على طقم عشاء مقدم من شركة كوتايا مكون من 24 قطعة بمقاسات مختلفة، سعره قبل العرض 273 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 129 ريال سعودي.

متواجد ايضاً مقلاة كريب جرانيت إنتاج شركة مستر كوك مقاس (35cm) بسعر 57 ريال سعودي، ومقاس (45cm) بسعر 87 ريال سعودي.

متواجد بالعرض أيضاً طقم قدور جرانيت مع غطاء ستانلس ستيل إنتاج مستر كوك مكون من 15 قطعة مقاسات مختلفة، السعر كان 660 ريال وأصبح 435 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة إشتري بنصف الثمن من هايبر بنده بالسعودية وتوافر العديد من الخصومات والعروض - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ