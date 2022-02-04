“وظائف عسكرية” رابط تقديم وظائف السجون للنساء عبر jops.sa المديرية العامة للسجون تقر الشروط

أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، والحساب الرسمي للمديرية العامة للسجون على تويتر عن موعد، فتح رابط تقديم وظائف السجون للنساء 1443، وحددت الإدارة العامة للقبول بوكالة وزارة الداخلية السعودية، عن الضوابط والشروط العامة الخاصة بالتقديم، في وظائف السجون الجديدة، ودعت الراغبين في التسجيل الدخول على موقع أبشر توظيف، وملء أستمارة التقديم الإلكترونية بالبيانات المطلوبة وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات البيانات.

أعلنت المديرية العامة للسجون، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف على رتبة جندي للنساء السعوديات، من حملة الشهادة الثانوية العامة أو شهادة البكالوريوس، يأتي هذا الإعلان في ظل سعي الحكومة السعودية على توفير فرص العمل أمام الرجال والنساء السعوديون، للقضاء على ظاهرة البطالة بين الشباب، وفيما يلي طريقة التسجيل الإلكتروني على الوظائف، وأهم الشروط الواجب توافرها في الراغبين في التقديم.

رابط تقديم وظائف السجون للنساء

الدخول على موقع أبشر توظيف jops.sa. النقر على أيقونة الوظائف المتاحة. الدخول إلي وظائف المديرية العامة للسجون 1443. تسجيل استمارة التقديم الإلكترونية ويجب أن تكون البيانات مطابقة للجهات ذات الشأن. بعد تسجيل البيانات أنقر على الموافقة على الشروط والأحكام ثم أضغط تأكيد البيانات. أضغط على إرسال الطلب ثم أحتفظ برقم الطلب وأطبع أستمارة التسجيل وأحتفظ بها للمراجعة.

موعد التسجيل في وظائف السجون

يبدأ التسجيل من يوم السبت الموافق 2022/02/05 الساعة العاشرة صياحاً. ينتهي التسجيل الإلكتروني عبر رابط أبشر يوم الخميس القادم الموافق 2022/02/10.

الشروط العامة للتسجيل