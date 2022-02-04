الاستعلام عن باقي أقساط بنك التسليف برقم الهوية وتقديم إعفاء من تسديد باقي الأقساط

الاستعلام عن باقي أقساط بنك التسليف برقم الهوية من خلال الموقع الإلكتروني للمصرف، في دقائق دون الحاجة إلى زيارة أي فرع وخسارة الوقت والجهد، إذ استفاد الكثير من العملاء من البرامج التمويلية المختلفة بعد استيفاء الشروط، ويحتاجون إلى معرفة المبالغ وعدد دفعات القروض التي عليهم، فيقدم بنك التسليف منتجات مالية في مجالات عديدة من خلال برامج متعددة منها برنامج أهل للتمويل بقيمة 60 ألف ريال سعودي، وعندها يجب أن ينتظر لبعض الوقت حتى يتم إثبات وجود الشروط في ذاك الشخص، وإما سيسقط القرض لعدم اكتمال الشروط، يجب على المواطن السعودي بعد الانتهاء من تسديد أقساط بنك التسليف أو قبول طلب إعفاء من البنك أن يقدم أخلاء طرف من بنك التسليف ويمكن ذلك من خلال الرابط الرسمي لموقع البنك.

الاستعلام عن باقي أقساط بنك التسليف برقم الهوية

الدخول إلى خدمة كشف حساب على الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية. النقر على ادخل لواسطة بوابة النفاذ الوطني الموحد. يتم إدخال اسم المستخدم المسجل في منصة أبشر الإلكترونية. كتابة كلمة السر المسجلة في منصة أبشر. إدراج الرمز المرئي بشكل صحيح. ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول. استلام رسالة نصية للرقم المسجل في منصة أبشر. كتابة كلمة السر التي وصلت على الهاتف المسجل ثم الضغط على متابعة

خطوات تقديم إعفاء من تسديد باقي الأقساط

الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية. يتم التسجيل عن طريق الاسم وكلمة المرور. تحديد نوع القرض الخاص بك وكتابة رقم الهوية لإثبات الملكية للقرض. يجب أن يسجل الشخص اسمه رباعيا ورقم ومصدر الحفيظة وتاريخ التسجيل بالقرض ودفع أول قسط. كتابة رقم العقد ومكان القرض مع كتابة رقم الهاتف.

الأوراق المطلوبة لطلب الإعفاء لبنك التسليف

بيان الحالة الاجتماعية للشخص والحالة المادية أيضًا.

إرفاق صورة من الكارت العائلي وصورة من بطاقة الهوية الشخصية للمواطن.

التوقيع على طلب الإعفاء مع وجود بيان للحالة الطبية.

ومن الممكن التواصل مع ممثلي خدمة عملاء بنك التنمية الاجتماعية للاستفسار عن العروض التمويلية أو الأقساط المتبقية، وغيرها من الخدمات على الرقم الموحد: 920008002 أو رفع بلاغ إلكتروني للرد عليه خلال 3 أيام عمل، كما يمكن التواصل مع خدمة العملاء على تويتر أو عبر المراسلة على البريد الإلكتروني من 8 صباحًا وحتى 4 عصرًا