بدون هامش ربح او أي فوائد.. كيفية إصدار بطاقة تمكين بنك البلاد أونلاين

دون أي هامش ربح أو زيادة، يمكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية، إصدار بطاقة تمكين بنك البلاد أونلاين، لتتيح له شراء ما يرغب من أي متجر ثم تقسيط المبلغ المستحق بأقساط شهرية مُيسّرة، فيما تعد هذه البطاقة واحدة من أفضل البطاقات الائتمانية التي تسمح بالتقسيط وبطريقة متوافقة مع ضوابط وأحكام الهيئة الشرعية.

كيفية إصدار بطاقة تمكين بنك البلاد أونلاين

ومن الممكن إصدار بطاقة تمكين بنك البلاد أونلاين في أي وقت، للاستفادة من الخدمات التي تُوفرها لحامليها، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى رابط طلب المنتج على الموقع الإلكتروني لمصرف البلاد في السعودية.

إدخال اسم العميل بالكامل.

وإدراج رقم الهوية الوطنية للسعودي أو رقم الإقامة للوافد.

إدخال جهة العمل.

واختيار جهة العمل، واسمها.

تحديد عُمر العميل.

كتابة معلومات المنتج، ونوعه.

وتحديد الدخل الإجمالي.

اختيار الدخل الإجمالي.

وإدخال معلومات الاتصال، ومن أهمها رقم الجوال، والبريد الإلكتروني.

إدخال رمز التّحقق.

النقر على إرسال.

شروط منح بطاقة تمكين الائتمانية

وحدد بنك البلاد عددًا من الشروط والضوابط لمنح بطاقة تمكين الائتمانية والاستفادة بها في الشراء بالتقسيط، وهي كالتالي:

السداد آليًّا كل يوم 25 في الشهر الميلادي.

ألّا يقل الراتب الشهري لحامل البطاقة عن الحد الأدنى وهو 3 آلاف ريال سعودي.

دفع 5% من المبلغ المستحق أو 200 ريال شهريًّا أيهما أعلى.

مزايا بطاقة تمكين الائتمانية من بنك البلاد

وتشمل بطاقة تمكين الائتمانية من بنك البلاد على عددٍ من المميزات، على رأسها ما يلي: