شؤون الحرمين تُطلق مبادرة “تنقل آمن” للتوعية بأهمية الإجراءات الوقائية

في إطار مساعيها المستمرة للعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقاية لحماية زوار بيت الله الحرام من مخاطر وباء كورونا المستجد، أطلقت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية التابعة للرئاسة العامة لشؤون الحرمين، مبادرة “تنقل آمن” الخاصة بعربات المسجد الحرام، والتي تهدف إلى توعية زوار وقاصدي بيت الله الحرام، بكيفية وضرورة اتباع الإجراءات الوقائية وتطبيق بحذافيرها للوقاية من أي مستجد وللحد من انتشاء الوباء بينهم.

مبادرة تنقل آمن

وتهدف مبادرة تنقل آمن إلى التأكيد على بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك من خلال:

توزيع الأدوات الخاصة بالتعقيم والحماية.

ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة والمغلقة.

الحفاظ على التباعد الاجتماعي المعمول به.

وضع إرشادات توعية في مواقع العمل المخصصة.

نشر الوعي وضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية.

أخذ الحيطة والحذر للوقاية من فيروس كورونا.

وأول تعليق رسمي

وفي أول تعليق رسمي من قبل الرئاسة، أوضح وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية “محمد بن مصلح الجابري” أن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، قررت إطلاق تلك المبادرة في إطار حرصها على نشر الوعي بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من قبل وزارة الصحة والأجهزة المعنية في جميع أنحاء الأماكن المقدسة، وهو ما يؤكد أيضًا حرصها على سلامة قاصدي بيت الله الحرام أثناء تأديتهم للمناسك وخلق بيئة صحية آمنة في الحرمين الشريفين.

جدير بالذكر أن مبادرة تنقل آمن تأتي استكمالاً للمبادرة الرئيسية التي أطلقها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خلال الفترة المقبلة تحت عنوان “معنا محترزون جميعًا حذرون”، وفي إطار خطط الوزارة المستمرة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية زوار بيت الله الحرام والمسجدين الحرام والنبوي وجميع الأماكن المقدسة، مع التشديد على جميع الزوار بضرورة عدم مخالفة تلك الإجراءات، منعًا للوقوع تحت طائلة العقوبات والمخالفات، كما أنها قامت بتوفير جميع وسائل التعقيم والحماية وتوزيع الكمامات مجانًا، والعمل المستمر على تعقيم الأماكن المقدسة في أوقات متقاربة.