منصة إحسان وخطوات التبرع عبر خدمة تيسرت لسداد فواتير الكهرباء

منصة إحسان ، هي منصة وطنية تم الموافقة على إنشاؤها بتاريخ 13/8/1441 بموجب الأمر السامي الرقيم 48019 ، وتعمل تلك المنصة على إتاحة فرصة التبرع للأسر المحتاجة في المملكة العربية السعودية، وقد دشنت منصة إحسان الخيرية عن طريق خدمة تيسرت خدمة جديدة تساعد على سداد فواتير الكهرباء للأسر محدودة الدخل، وفي هذا المقال سوف نتعرف معاً على خطوات التبرع لسداد فواتير الكهرباء عبر منصة إحسان وخدمة تيسرت بالتفصيل.

أهداف منصة أحسان الخيرية

تهدف تلك المنصة الخيرية على توفير الدعم وتعزيز العمل الإنساني بتقديم التبرعات للأسر الأشد احتياجاً عن طريق خدمة تيسرت والخدمات الأخرى المقدمة من تلك المنصة، وفي ذلك الشأن تتكاتف المنصة مع الجهات الحكومية المختلفة والمؤسسات الغير ربحية لتفعيل دور المسئولية المجتمعية مع كل المؤسسات بكل شفافية وموثوقيه في مجال العمل الخيري، وذلك من خلال جمع التبرعات وسدها للأسر المحتاجة لفك كربتهم وإعانتهم على سداد فواتيرهم المتأخرة، وكل هذا من خلال منصة واحده داخل المملكة العربية السعودية.

خطوات التبرع لتسديد فواتير الكهرباء عبر منصة إحسان

أعلنت منصة إحسان بأنه يمكن التبرع لتسديد فواتير الكهرباء للأسر الفقيرة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، عبر برنامجها تيسرت في خطوات بسيطة وهي كالتالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني للمنصة.

ثم بعد ذلك الدخول على قائمة التبرعات.

بعد ذلك يقوم المتبرع باختيار خدمة تيسرت.

يقوم المتبرع باختيار خيار سداد فواتير الكهرباء.

ثم بعد ذلك يقوم بالبحث عن الحالة المراد التبرع إليها أو اختيارها من القائمة.

بعد أن يتم الاختيار يقوم بالنقر على زر إتمام عملية الدفع.

وبذلك يقوم المتبرع بسداد الفواتير عن الأسر التي تستحق الدعم والمساندة في سداد فواتيرهم المتأخرة دون المساس بشعورهم، وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم أبرز ما تم إطلاقه من خلال إحسان للأعمال الخيرية لتوصيل الدعم لمحتاجيه عبر الخدمة الإلكترونية، والتي تعد هي الأبرز من نوعها في مجال التكنولوجيا الرقمية، والجدير بالذكر بأن خدمة تيسرت المقدمة من منصة إحسان هي أحدى مبادراتها النوعية لمساعدة الأسر الأشد احتياجاً للدعم المادي لمواجهة أعباء الحياة.