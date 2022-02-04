طريقة الحصول على قرض الاسرة من بنك التسليف وشروط التقديم والاوراق المطلوبة

طريقة الحصول على قرض الاسرة من بنك التسليف حيث يعد هذا السؤال من أكثر التساؤلات التي يبحث عنها عدد كبير جداً من المواطنين السعوديين، وفي ظل العديد من التمويلات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعي لخدمة كافة المواطنين لمساعدتهم في أعباء الحياة ويرفع مستوى المعيشة والبدء في مشاريع صغيرة، ولهذا يقدم بنك التنمية الاجتماعي قرض الأسرة لتمويل الزوج حيث يبدأ التمويل بحد أدنى 10 ألف ريال سعودي و 60 ألف ريال سعودي كحد أقصى وتسدد على أقساط مريحة لمدة 5 سنوات.

طريقة التقديم على قرض الأسرة من بنك التسليف

كما يمكنك من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعي السعودي بشكل إلكتروني وهذا لتسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والمجهود للذهاب إلى أقرب فرع من بنك التنمية الاجتماعي، وطريقة التقديم هي:

اولًا قم بالدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعي.

على الفور سيظهر أمامك الصفحة الرئيسية للموقع.

قم بالتمرير إلى الأسفل والنقر على تمويل الأسرة.

سيتم تحويلك إلى صفحة التقديم.

قم بالنقر على أيقونة التقديم الكتروني.

سيظهر أمامك نموذج التقديم على طلب التمويل.

قم بملئ البيانات المطلوبة المطلوبة لتقديم الطلب.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

ثم قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

التأكد من البيانات التي تم إدخالها.

ثم قم بتقديم الطلب.

البنك سيقوم بالنظر في طلب التقديم وسيتم الرد عليك في أقرب وقت وسيتم تحويل قيمة التمويل على حسابك الشخصي.

شروط الحصول على تمويل الأسرة من بنك التسليف

يتميز قرض الأسرة بطول فترة السداد لمدة 5 سنوات على أقساط شهرية، والتقديم بدون رسوم، كما أن التمويل يسقط فى حالة الوفاة أو العجز الكلي للمتقدم لقدر الله، لهذا بتساءل عدد كبير من المواطنين عن شروط التقديم و هي: