طريقة التسجيل في منصة اعتماد Etimad.sa للخدمات المالية

طريقة التسجيل في منصة اعتماد Etimad.sa، هي منصة إلكترونية تابعة لوزارة المالية تعمل بتقنية التحول الرقمي، تشمل عدة إدارات (العقود – الميزانية – المدفوعات – المنافسات والمشتريات – الحقوق المالية) فيما تضم خدمات حكومة وأعمال وأفراد، من أجل المساهمة في رفع كفاءة الإنفاق للجهات الحكومية، توحيد الإجراءات وتسهيلها، زيادة الشفافية والمصداقية في المنافسات الحكومية، تعمل على زيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى المحتوى المحلي في تنمية ورفع الاقتصاد في المملكة، علاوة على ذلك انتظام الصرف للمشاريع الحكومية، كل هذا يتم من خلال احصائيات عبر الموقع الإلكتروني توضح اسم المنافس وتاريخ الطرح ونسبة العروض المقدمة من قبل الموردين ونسب شراء الكراسة من قبلهم أيضاً.

خدمة بيانات العقود منصة اعتماد

طرحت منصة اعتماد خدمة بيانات العقود والتي تتميز بخدمة الاستعلام للقطاع المالي والمصرفية والتي تشمل حالة المطالبات المالية ورقم وبيانات العقد وقيمته، رقم السجل التجاري/ رقم المستفيد، اسم المستفيد والنسب المالية للعقد، تاريخ بداية ونهاية العقد، حيث تقدم معلومات مالية موثوقة للبنوك وشركات التمويل عن القطاع الخاص مما يتيح للقطاع الخاص مصداقية أكبر يستطيع من خلالها الاستفادة من تلك الخيارات المصرفية المتعددة ، وبهذا تحقق هدف رفع كفاءة القطاع المالي والمصرفي في تحليل الملاءة المالية لعملائها.

منصة اعتماد منافسات

حلول ذكية تساهم في اتخاذ القرار، وتعمل بشفافية عالية في تعزز من كفاءة المنافسات والمشاريع والتي تتم من خلال خيارات المنافسات عبر شراء الكراسات ومعرفة العروض المتاحة وسوق اعتماد أيضاً، من أجل الوصول إلى تحقيق المشروع بالكفاءة المطلوبة.

طريقة التسجيل في منصة اعتماد Etimad.sa