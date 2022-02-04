نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتيجة القدرات بالسجل المدني درجة اختبار القدرات e-services.qiyas.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة الاستعلام عن نتيجة القدرات بالسجل المدني، حيث زاد البحث بشكل كبير في المملكة بين الطلاب والطالبات بل وحتى المعلمين عن نتائج اختبار القدرات، حيث انهى الطلاب منذ فترة ليست بالقليلة اختبار القدرات الجامعية 1443، وسنتعرف معكم في هذا المقال على كيفية استخراج نتائج الطلاب عبر موقع المركز الوطني للقياس برقم السجل المدني بكل سهولة، وهذا دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان لاستخراج النتيجة، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

إختبار القدرات

يعتبر اختبار القدرات أحد أهم الاختبارات التي يخوضها الطلاب على الإطلاق في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر اختبار القدرات عنصر هام لا يمكن الاستغناء عنه لأي طالب في المرحلة الثانوية يرغب في الدخول إلى الجامعة بعد إنهاء الثانوية، بل وإن اجتياز اختبار القدرات يعتبر مطلبا أساسيا في متطلبات العديد من الوظائف العسكرية في المملكة.

وينقسم اختبار القدرات إلى قسمين محوسب وآخر ورقي، ويمكن للطالب أو الطالبة خوض اختبار القدرات عدد مرات قد يصل إلى 5 مرات خلال 3 سنوات، وهذا ما يعطي فرصة جيدة للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في أحد الاختبارات تحسين درجتهم في الاختبار الموالي لهم.

وقد تابعنا معكم سلم رواتب العسكريين 1443 في المملكة، فتابعوا معنا.

الاستعلام عن نتيجة القدرات بالسجل المدني

ويمكنكم الاستعلام عن نتائج الاختبارات الخاصة بكم المتعلقة بالمركز الوطني للقياس بكل سهولة إلكترونيا، حيث تتيح وزارة التعليم السعودية وهذا عبر موقع المركز الوطني للقياس خدمة الاستعلام الإلكتروني عن نتائج القدرات، وهذا ما سنتابعه معكم في الأسطر القليلة القادمة.

درجة اختبار القدرات

ويمكنكم معرفة درجاتك في الاختبار عن طريق اتباع الخطوات التالية: