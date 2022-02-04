نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تمويل منصة سلفة ١٤٤٣هـ بدون تحويل الراتب أو كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تمويل منصة سلفة ١٤٤٣هـ أسرع تمويل شخصي يستطيع أن يحصل عليه أي مواطن في المملكة العربية السعودية، عندما يتعرض لموقف طارئ يحتاج إلى مبلغ مالي معين، وتستخدم المنصة التقنيات الحديثة لتسريع إجراءات الحصول على التمويل الشخصي، والقرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويستطيع أي شخص الحصول على التمويل الشخصي في أي مكان بالمملكة، سواء كان هذا العميل متواجد في المدينة أو القرية أو المكتب، أو أي مكان أخر داخل المملكة العربية السعودية، كما يستطيع العميل استخدام التمويل في تسديد الديون أو عمل ترميم للمنزل، أو تصليح السيارة أو استخدامه في أي غرض من الأغراض الأخرى، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة الاستعلام من خلال رابط منصة سلفة الإلكترونية ١٤٤٣هـ، وشروط التمويل الشخصي.

شروط تمويل منصة سلفة ١٤٤٣هـ

توجد بعض الشروط اللازمة للحصول على التمويل الشخصي الطارئ وهى كما يأتي:-

أن يكون المتقدم للحصول على السلفة سعودي الجنسية.

لا يقل سن العميل عن ثمانية عشر عامًا، ولا يزيد السن عن ستون عامًا أثناء التقديم على قرض منصة سلفة.

أن يكون المستفيد على رأس العمل، بحيث لا تقل فترة شغل الوظيفة عن ثلاثة أشهر لموظفي القطاع الحكومي، وستة أشهر لموظفي القطاع الخاص.

لا يقل الراتب عن أربعة آلاف ريال سعودي.

مميزات التمويل الشخصي

هناك العديد من المزايا التي يحتوي عليها تمويل منصة سلفة ١٤٣٣هـ وهى كما يلي:-

التمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. فترة تسديد التمويل الشخصي في منصة سلفة سهلة ومجدولة حسب الظروف المالية للعميل، حتى لا يتعثر في التسديد. هامش الربح الذي تحصل عليه المنصة تنافسي. يتم إيداع التمويل سريعًا وفورًا في الحساب البنكي للعميل.

مواعيد استحقاق تمويل منصة سلفة 1443هـ

يسدد العميل التمويل على دفعات متساوية كل شهر، وذلك حسب الجدول الزمني الموضوع للتسديد والمدة الزمنية التي يضعها العميل عند تقديم طلب التمويل، وتبدأ المدة من شهر حتى ستة أشهر، وتصدر الفاتورة يوم 28 من كل شهر، أما في حالة الموافقة على قرض منصة سلفة بعد يوم 25 في الشهر الجاري، تصدر فاتورة القسط يوم 28 من الشهر الذي يليه.

البنوك التي تتعامل مع منصة سلفة 1443هـ

هناك عدد كبير من البنوك التي تتعامل مع المنصة، كما تعمل على ضم العديد من البنوك الأخرى ومن أهم البنوك التي معها هي كما يأتي:-