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عمر شويل - جدة رابط التقديم على وظائف هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية كان من أكثر العناوين التي كان عليها البحث في محركات البحث المتعددة لهذا قررنا في موقع ثقفني افادتكم وكتابة مقال مخصص لرابط التقديم على وظائف هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية وطرق التسجيل والشروط والأحكام التي وضعتها الهيئة لقبول الموظفين.

وظائف هيئة السوق المالية

وأعلنت الهيئة أن الوظائف المتاحة جاءت وفق مسميات وشروط محددة:

مدير وحدة مركز تجربة العميل. أخصائي الإدارة المالية. أخصائي التفتيش الجنائي على الشركات المدرجة. أخصائي إصدار المنتجات الاستثمارية. أخصائي التزام المنتجات الاستثمارية. أخصائي إصدار الصكوك وأدوات الدين.

طريقة التقديم على وظائف هيئة السوق المالية

وبينت هيئة السوق المالية ان أي شخص يرغب في التسجيل للتوظيف عندهم يجب عليه ان يكن لديه بعض الشروط ويجب علديه الدخول إلى موقع هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية والتسجيل بشكل مباشر ولمعرفة المزيد عن الوظائف في هيئة السوق المالية يمكنك الدخول لموقع الهيئة ومعرفة ماتريد.

شروط التسجيل على وظائف هيئة السوق المالية

ان يكون المتقدم من حاملي الجنسية السعودية وليس متجنس او من جنسية اخرى. يشترط على الشخص المتقدم أن يكن متمكن في اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة. ان يكون الشخص المتقدم حاصل على بكالوريوس ويفضل ان تكن دراسته محاسبة او تجارة او مالية. ويلزم المتقدم ان يكن لديه خبرة في نفس مجال العمل الذي يقدم عليه بواقع ثلاث سنوات كحد ادنى. يبدى الشخص الذي يحمل شهادة جامعية في إدارة الأعمال كونها ذو صلة بإكثر الوظائف المطلوبة. أن تكن الشهادة التي يحملها الشخص المتقدم للوظيفة صادرة من وزارة التعليم العالي السعودي او معدلة في هذه الوزارة. يجب على المتقدمين للوظائف المعرفة الكافية بقيادة الحاسب الآلي كونها عصب الشركات والهيئات.

وقد تم الملاحظة ىخر فترة توجه الشباب السعودي إلى الوظائف المنطوية تحت راية الحكومة السعودية كونها اكثر مكان جيد ومناسب لهم ويحمي الحقوق ويعطي الواجبات البسيطة ويتم الحصول على الكثير من الأشياء التي يبحث عنها الشاب بعد دراسته وحتى يأمن نفسه منها كما لوحظ الإقبال بشدة على وظائف معادن السعودية.