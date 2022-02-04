التقديم على قرض العمل الحر بنك التنمية الاجتماعية 1443 شروط التمويل للنساء العاطلات

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عمر شويل - جدة قرض العمل الحر بنك التنمية الاجتماعية الذي يعرف باسم منتج نفاذ هو أحد المنتجات التمويلية المتاحة للمواطنين النساء والرجال التقديم على قرض العمل الحر، ولكن مع ضرورة توافر شروط قرض العمل الحر للنساء العاطلات والرجال القادرين على العمل، ولديهم رغبة في زيادة الدخل الشهري، وقد استهدف قرض العمل الحر المواطنين المتخصصين في حرفة أو مهارة معينة، بحيث يحصلون على تمويل مالي ميسر يصل إلى 120 ألف ريال يمكنهم من مباشرة أعمالهم وزيادة الدخل الشهري.

قرض العمل الحر بنك التنمية الاجتماعية

يعتبر قرض العمل الحر بنك التنمية الاجتماعية أحد أشكال المنتجات التمويلية للأفراد – منتج نفاذ – التي يقدمها البنك للأفراد ذوي الخبرة والمهارة في حرفة معينة، وبالتالي يقدم لهم التشجيع الكافي على بدء العمل الحر من خلال الحصول على تمويل يصل إلى 120 ألف ريال، عند التقديم على قرض العمل الحر، وبالتالي فهو بذلك يساهم بشكل فعال نشر ثقافة العمل الحر، ويشجع المواطنين الراغبين في تجربة الأعمال الحرة على الخوض فيه بكل كفاءة، الأمر الذي ينعكس عليهم بشكل إيجابي من حيث زيادة الدخل والتوسع في الأعمال الحرة.

التقديم على قرض العمل الحر

يتم التقديم على قرض العمل الحر المقدم من بنك التنمية الاجتماعية من خلال الانتقال إلى البوابة الإلكترونية ثم إتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط البوابة الإلكترونية. التقديم على قرض العمل الحر عبر النفاذ الوطني. التحقق من أهلية المتقدم. استكمال وطباعة النماذج والمستندات المطلوبة، ثم تحديد موعد البريد. العمل على إرسال المستندات المطلوبة عبر البريد. صرف قيمة قرض العمل الحر للمستخدم بعد التحقق من الأهلية.

شروط قرض العمل الحر

لكي يتمكن المتقدم على قرض العمل الحر من صرف التمويل بما يتفق على القدرات المالية، لابد وأن يكون مستوفيًا شروط قرض العمل الحر سواء للنساء أو الرجال، نذكر منها:

الحصول على وثيقة العمل الحر الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الدخل الشهري لمقدم طلب قرض العمل الحر لا يتجاوز 20 ألف بالنسبة لمسار الخدمات التخصصية، و14 ألف لمسار النقل التشاركي.

ألا يكون المتقدم ملتزم بسداد قرض آخر لبنك التنمية الاجتماعية.

العمر لا يقل عن 18 عام، ولا يزيد عن 65 عام.

التأمين على المركبة في حالة كان قرض العمل الحر بخصوص توجيه المركبات.

الوضع المالي للمتقدم أو الكفيل يجب أن يتناسب مع طلب التقديم على قرض العمل الحر.

الجنسية السعودية للمتقدم.

الضمانات المقبولة لبنك التنمية الاجتماعية.

قرض العمل الحر بنك التنمية

ينقسم قرض العمل الحر إلى تمويل عيني وتمويل نقدي، يختلفان فيما بينهما في حدود التمويل وقيمته ولكن يتفقان في الرسوم والضمانات المطلوبة للتقديم على قرض العمل الحر، فالتمويل النقدي لا يتجاوز 120 ألف ريال، أما التمويل العيني لا يتجاوز 150 ألف ريال، ويتوقف على القدرة المالية لطالب التمويل، أما الرسوم الإدارية فهي رمزية يتم خصمها من قيمة التمويل قبل الصرف، مع وجود دعم للرسوم لفئات الضامنين والعاطلين والمعاقين، كما أن الضمانات في نوعي التمويل حسم من جهة عمل حكومية أو كفيل غارم.

رابط التقديم على قرض العمل الحر

بعد الإطلاع على شروط قرض العمل الحر بنك التنمية الاجتماعية، يستطيع المستخدم التقديم عبر رابط البوابة الإلكترونية len.scsb.gov.sa، ثم تقديم طلب الحصول على تمويل العمل الحر عبر النفاذ الموحد، وتوفير المستندات المطلوبة للتقديم، نذكر منها:

الهوية الوطنية والعنوان الوطني.

رقم الحساب المصرفي الخاص بمقدم طلب قرض العمل الحر.

وثيقة العمل الحر.

رقم الجوال المسجل في منصة أبشر.

ثم يستكمل خطوات التقديم على قرض العمل الحر 1443.