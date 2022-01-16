الضمان الاجتماعي المطور رقم الشكاوى المجاني والحالات التي يتم فيها إلغاء صرف المعاش

الضمان الاجتماعي المطور الجديد هو بمثابة تعديل لبرنامج المعاش الاجتماعي السعودي القديم والذي تقرر تطويره في شهر نوفمبر من العام الماضي 2021، بحيث أصبح الهدف منه ليس فقط توفير المبلغ المالي الكافي لتوفير تدابير الحياة الكريمة للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، بل أصبح الهدف هو مساعدة هذه الأسر على بدأ مشروعات صغيرة بهدف أن تصبح من الأسر المنتجة والتي يتم تحديد مبلغ الضمان الاجتماعي المطور بناءً عن إجمالي دخل الأسر المستفيدة، وقد سبق وأوضحنا لكم من خلال موقع ثقفني ما هي شروط الأهلية والاستحقاق لصرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم شرح الحالات التي يتم فيها إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي والعقوبة التي سوف تنتج عنها.

أسباب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور:

وهناك عدة حالات محددة تكون السبب في إيقاف صرف المعاش إلى المستحقين وذلك في حالة مخالفة أحد شروط الاستحقاق المتعارف عليها، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات ذات العلاقة، لإجراء مسح ميداني لجمع البيانات وإعداد دراسات بحثية دورية، للتقييم وتحديد مستهدفي نظام الضمان الاجتماعي وتكون العقوبة عند ثبوت هذه المخالفة إما بالحبس أو الغرامة المالية أو كلاهما معاً، وهذه الحالات هي كالتالي؛

في حالة ثبوت أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة المستفيدة غير صحيحة.

في حالة إذا ما تم طلب تحديث البيانات من المستفيد وتأخر في ذلك مدة تتجاوز الثلاثون يوماً.

في حالة أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة وما في حكمها.

أو أن المستفيد القادر على العمل لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.

وفي حالة إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية الحكومية بما يتنافى مع شروط الاستحقاق.

في حالة تخلف المستفيد القابل للتأهيل عن خطة تأهيله، حيث يتم تصنيف الفئات المستفيدة من المعاش إلى ثلاثة فئات وفقاً للبيانات والمعلومات الصحية والبدنية والاجتماعية المقدمة وهي؛

مستفيد قابل للتأهيل. مستفيد غير قابل للتأهيل. مستفيد قادر على العمل.

وفي حالتي إذا ما تنازل المستفيد عن المعاش، أو في حالة وفاة المستفيد.

رقم الشكاوى والاستفسارات المجاني للضمان الاجتماعي:

وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه على كل من يرغب في التواصل مع البرنامج من أجل الاستفسارات المتعددة بخصوص طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد أو حتى تقديم الشكاوى يمكنكم ذلك بكل سهولة ودون حاجة الذهاب إلى مقر الوزارة من خلال الرقم الجاني الموحد، والذي يعمل يومياً وعلى مدار أيام الأسبوع ماعدا يومي الجمعة والسبت بدءًا من الساعة 8 صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر.

والرقم المجاني الموحد هو: 19911