طريقة التسجيل في الدعم الريفي للاسر المنتجة عبر منصة reef.gov.sa… استعلام عن دعم ريف 

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في الدعم الريفي ، يستمر البحث في المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في دعم ريف للاسر المنتجة وربات البيوت والعاطلين عن العمل. حيث يرغب العديد من المزارعين معرفة شروط الدعم الريفي ومتى ينزل دعم ريف بعد التسجيل عبر المنصة الالكترونية reef.gov.sa، اذ يعتبر برنامج ريف من اهم البرامج التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة لكافة المواطنين العاملين في مجال الأنشطة الزراعية المختلفة، من اجل المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الكفاءة والإنتاج لمختلف المحاصيل الزراعية و الثروة السمكية وتحسين تربية المواشي على المستوى الوطني. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف كيفية التسجيل في منصة دعم ريف reef.

طريقة التسجيل في الدعم الريفي

اتاحت الحكومة السعودية العديد من البرامج الخاصة بالدعم من ضمنها برنامج الدعم الريفي للدعم المادي الذي يمكن للأسر المنتجة وربات البيوت العاملين في قطاع الزراعة وصغار المزارعين ومربي المواشي التسجيل فيه عبر الإنترنت بكل سهولة من خلال الدخول على رابط البوابة الإلكترونية ريف https://reef.gov.sa/ واتباع الخطوات التي سنذكرها بشكل مفصل في الفقرة التالية من هذا المقال والتي ستبين لكم طريقة التسجيل في الدعم الريفي.

طريقة التسجيل في دعم ريف

تعد منصة ريف من بين أبرز المواقع الإلكترونية في المملكة، حيث يمكن لكل مواطن سعودي يتوفر على شروط الدعم الريف ان يتم عملية تسجيل دخول على البوابة الالكترونية لدعم ريف واتباع جميع الخطوات المدونة ادناه من اجل التمكن من معرفة طريقة التسجيل في الدعم الريفي بكل سهولة وبشكل الكتروني وجاءت الخطوات كالآتي:

الولوج على رابط موقع ريف للدعم المادي (الرابط موجود في الفقرة الثانية من هذا المقال)

مباشرة من خلال الصفحة الرسمية ننقر على عبارة سجل الآن.

ثم بعدها نختار المربع “سجل” الموجود أسفل الصفحة.

بعدها يجب على الشخص الراغب في التسجيل إتمام كتابة جميع المعلومات الشخصية والبيانات الخاصة به من ضمنها: الاسم والجنسية، نوع الجنس، رقم السجل المدني أو رقم الإقامة، تاريخ ومكان الميلاد، السن، الحالة الاجتماعية وغيرها.

كذلك رفع صورة بطاقة الهوية أو كرت العائلة، عقد إيجار البيت، فاتورة الكهرباء، صك البيت.

بعدها تأتي مرحلة تحديد النشاط الزراعي للأسرة، تربية المواشي، صيد السمك مع كتابة موجز عن المشروع.

ادراج الخبرة في مجال النشاط، حيث من الملزم سنوات العمل بالمشروع مع إرفاق صور للمنتجات.

كتابة حسابات التواصل الاجتماعي للمُتقدم ان وجدت.

وثيقة العمل الحر المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

كتابة رمز التحقق المرئي

بمجرد انتهاء عملية تسجيل حساب جديد على برنامج دعم ريف، يتم تسجيل الدخول للبرنامج مرة أخرى.

ثم ادخال رقم الحساب البنكي وسيتم تفعيل الحساب آليا

النقر على أيقونة التقديم على برامج التنمية الريفية، علما ان برنامج الدعم الريفي في المملكة يسمح لك بالتسجيل في ثلاثة برامج فقط.

شروط التسجيل في الدعم الريفي

ضمن الرؤية التي وضعتها المملكة العربية السعودية 2030 أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طريقة التسجيل في الدعم الريفي وشروط الاستفادة من دعم ريف للأسر المنتجة من المزارعين أصحاب المشاريع الصغيرة من اجل العمل على تنمية انتاجهم والمساهمة في التسويق لها، حيث اكدت الوزارة عبر المنصة الإلكترونية للدعم ريف reef عن الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم وجاءت كالآتي:

يجب على المتقدم ان يحوز الجنسية السعودية أو حامل بطاقات التنقل داخل المملكة. عمر المتقدم يجب ان يتجاوز الواحد والعشرون سنة يوم التسجيل. يجب على المتقدم ان لا يعمل في أي وظيفة سواء في القطاع الخاص أو العام. الدخل الشهر للمستفيد من الدعم المادي يجب ان لا يتجاوز حد 6000 ريال. المبلغ الخاص بالدعم من برنامج ريف لا يتجاوز 54 ألف ريال سعودي. لا يستطيع أي مواطن التسجيل في 3 برامج في نفس الوقت. مع مراعات التقديم من خلال البوابة الالكترونية الرسمية ريف. وثيقة العمل الحر يجب استخراجها من وزارة الموارد البشرية السعودية. كذلك انشاء حساب بنكي باسم المتقدم ويكون ساري المفعول فترة التقديم مع إرفاق صورة من الآيبان البنكي وتكون واضحة. الالتزام التام بجميع الشروط الفنية، والصحية التي اعلن عنها برنامج ريف للأسر المنتجة. من الواجب أن يكون المتقدم من ضمن سكان المنطقة الإدارية التي يضمها دعم ريف. الإقرار بصحة البيانات الشخصية مع تقديم كافة البيانات الصحيحة التي تخص المشروع. مع تقديم لمحة عن ودراسة شاملة عن جدوى نجاح المشروع. يجب ادراج شهادة التوثيق. اداج المستندات والوثائق التي تثبت مزاولة المتقد على العم المالي للمهنة تقديم كافة المستندات والوثائق المطلوبة اثناء عملية التسجيل في الدعم الريفي. كتابة كافة البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم بشكل صحيح ودقيق على منصة الدعم الريفي مع الزامية التأكد من المعلومات جيدا قبل إرسال الطلب.

متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل

علاوة على ذلك، فإن التسجيل في برنامج الدعم الريفي يتم الكترونيا من خلال البوابة الالكترونية لمنصة دعم ريف من خلال شبكة الإنترنت reef.gov.sa، وبمجرد ان تنتهي عملية التقديم ستتم مراجعة كافة البيانات المقدمة أثناء مرحلة التسجيل من قبل جهات مختصة مع دراسة المشروع المقدم على ان يتم معرفة أسماء المقبولين في حوالي مدة شهرين من تاريخ التسجيل في الدعم الريفي، الا انه توجد العديد من الحالات التي تستغرق عملية مراجعة ملفاتها وقت أكثر حسب الحالة والمشروع المقدم من طرف المتقدم.

استعلام عن دعم ريف

بعدما تعرفنا على طريقة التسجيل في الدعم الريفي، حاليا تعرف معظم محركات البحث ومنصات ومعظم منصات مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بشكل دوري عمليات بحث عن خطوات الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية الوطنية كلما اقترب موعد صرف الدعم المادي ريف للمستحقين، وعبر الخطوات الآتية سنبين لكم الطريقة الصحيحة التي يمكن عبرها استعلام عن دعم ريف برقم الهوية:

يقوم المستفيد بالولج على منصة برنامج ريف كتابة جميع بيانات الدخول ومن بينها: اسم المستخدم و كلمة المرور ننقر على أيقونة الدخول لتسجيل الدخول ثم ننقر على القائمة الرئيسية نختار الخدمات الالكترونية ثم يختار المستخدم خدمة الاستعلام عن الدعم الريفي، سيطلب منك كتابة رقم الهوية الوطنية لخاصة بك في المكان المخصص لها وأخيرا اضغط على عبارة الاستعلام وسوف تحصل على التفاصيل كاملة.

الى هنا نصل الى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل عن كيفية التسجيل في دعم ريف ومها هش الشروط التي يجب ان تتوفر في كل الأسر المنتجة وربات البيوت من العاطلين عن العمل الذين يرغب في الحصول على الدعم المادي الذي تقدمه وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، كما يمكن لكافة المواطنين الذين لم يتمكنوا من فهم كيفية التقديم ترك تعليق اسفل المقال وسوف نبين لهم بالتفصيل طريقة التسجيل في الدعم الريفي.