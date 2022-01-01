رابط التسجيل في برنامج قطار الحرمين السريع للنساء لحملة الثانوية تعرف على الشروط وموعد التقديم

التسجيل في برنامج قطار الحرمين السريع من أكثر الأشياء بحثاً على شبكة التواصل ومحرك البحث جوجل، وذلك بعد أن أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية، عن فتح باب التسجيل في برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف للنساء من حاملي الثانوية العامة، وذلك وفق شروط وضوابط وضعها المعهد مع شركة رينفي السعودية لمن ترغب في الالتحاق بالبرنامج، وقد ازداد البحث بصورة كبيرة من قبل الراغبات في التسجيل، لمعرفة شروط التسجيل والموعد ورابط التسجيل.

ويمتاز برنامج قطار الحرمين السريع بالعديد من المميزات، التي تجعل الكثير من الفتيات يرغبن في التقديم على البرنامج، حيث يقدم البرنامج العديد من المزايا الوظيفية لمن يجتاز التدريب، بالإضافة إلى راتب مجزي ومكافآت كبيرة، ويحصل المتدرب خلال مدة التدريب على راتب كبير، بالإضافة إلى التسجيل في التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي، وسوف نستعرض معكم من خلال هذا المقال وعبر موقعكم المفضل ثقفني، شروط وموعد التسجيل في برنامج قطار الحرمين السريع للنساء من حاملي الثانوية العامة.

رابط التسجيل في برنامج قطار الحرمين السريع

يسعى الكثير من الشباب والفتيات الراغبين في إيجاد فرصة عمل حقيقية للتسجيل في البرنامج، لما يقدمه البرنامج من مميزات عديدة للملتحقين به، ويتم التسجيل على البرنامج إلكترونياً من خلال رابط docs.google.com رابط شركة رينفي والمعهد التقني للخطوط الحديدية srp.edu.sa، من خلال ملئ الاستمارة الإلكترونية ورفعها على هذا الرابط، مع ضرورة إرفاق كافة المستندات المطلوبة.

شروط التسجيل في برنامج قطار الحرمين السريع

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

حصول المتقدمة على شهادة الثانوية العامة بنسبة 70% على الأقل.

لا يقل عمر المتقدمة عن 22 سنة ولا يزيد عن 30 عام.

أن تجيد المتقدمة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

أن يكون المستوى بحد أدنى 3.5 حسب معيار IELTS وما يعادلها.

اجتياز المتقدمة لاختبار القبول والمقابلة الشخصية.

يشترط ألا يقل طول المتقدمة عن 155سم ولا يزيد عن 190سم.

أن تكون المتقدمة لائقة طبياً.

مزايا البرنامج

مدة التدريب سنة كاملة في مدينة جدة. مكافأة 4000 ريال سعودي شهرياً أثناء التدريب. التوظيف على مهنة قائد قطار بعد اجتياز التدريب بنجاح. الراتب بعد اجتياز البرنامج 8000 ريال. يحصل المتدرب على تأمين طبي.

موعد التسجيل

يبدأ التسجيل بدايةً من يوم الأحد الموافق 02\01\2022، وينتهي بتاريخ 15\02\2022.

تعليمات هامة