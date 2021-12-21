نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلومات عن منتزه شجرة السلام وطريقة حجز التذاكر على الأنترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليك معلومات عن شجرة السلام في هذا الدليل، يعتبر منتزه السلام مصمم لقضاء العوائل، يقع غرب الرياض، تأتي شجرة السلام هذا العام تحت إشراف الهيئة الترفيهية السعودية وتقع على مساحة 312 الف متر مكعب، وتوجد بها المسارح والألعاب المائية وأسواق البوثات مع تقديم عروض حية في البهلوانات وخفة اليد والرسم على وجوه الأطفال.

بالوصول الى موقع موسم الرياض بالإمكان بدء حجز تذاكر شجرة السلام، علماً أنها مجانية، تثبت شجرة السلام أحقيتها لتكون مقصد للعائلات لأنها مكان مناسب يلبي الترفيه وسبل الراحة.

منتزه متكامل تنظمه هيئة الترفيه السعودية وبه العديد من الفعاليات بما يتناسب مع المجتمع السعودي ويعزز جاذبيته بموقعه الاستراتيجي في غرب جنوب الرياض. وقد انطلق شجرة السلام ضمن موسم الرياض اعتبارا من الجمعة, 19 نوفمبر 2021 ويستمر حتى الخميس, 20 يناير 2022.

وتندرج منطقة شجرة السلام ضمن المناطق المجانية لموسم الرياض 2 أي لا يوجد ثمن مقابل طلب التذاكر، بينما يتم الحجز لها عبر موقع تكت مكس. وأما دخول الأطفال أقل من 3 سنوات فلا يحتاجون تذاكر.

مناطق شجرة السلام

جدير بالذكر إن منتزه شجرة السلام هو وجهة مميزة للسعوديين فهناك الطبيعة الخضراء والمزيد من الألعاب والعروض البهلوانية التي يقدرها الجمهور لذلك هي مكان رائع يفي بالترفيه. كما تنقسم شجرة السلام لمناطق مختلقة مثل منطقة الممشى والنافورة، وتتميز بالبحيرة والتي بها قوارب متحركة، وأيضا منطقة الورود “إكزوتيكا” وهي حديقة صناعية للزهور تمتد على مساحة 2,500 م2، وتعد مركزاً لنشاطات العروض الفنية التي تبعث البهجة للزوار كما يوجد فيها أسواق متنقلة بما في ذلك سوق للمزارعين يعرضون فيه منتجاتهم.

وصف منتزه شجرة السلام

يعتمد نجاح حديقة السلام-alsalam-tree على أساليبه في جذب الزوار من السكان المحليين والسياح حيث ان الموقع الاستراتيجي لوجود المنتزه في منطقة حيوية لعب دوراً في شعبيته، لكونه يقع في منطقة الديرة بالقرب من القصر الحاكم بجوار طريق الملك فهد بالرياض، ويعد المنتزه اكبر المنتزهات الترفيهية في الرياض، تأسس في 2003، وتمتد شجرة السلام او حديقة السلام على مساحة 312 الف متر، تستقبل شجرة السلام الجمهور خلال أوقات الافتتاح التي تبدأ من الساعة الرابعة عصرا وحتى الثانية صباحاً.

طريقة حجز تذاكر شجرة السلام

للبحث عن تذاكر منتزه شجرة السلام، يرجى الإنتقال الى رابط موقع موسم الرياض لحجز التذاكر المجانية بطرق سهلة ضمن خطوات موضحة أسفل.

سجل دخولك إلى موقع موسم الرياض فهو الموقع الخاص بشراء تذاكر منتزه السلام

لا بد من إنشاء حساب والدخول فيه بالبريد الالكتروني وكلمة السر.

بعد الضغط على صفحة منتزه السلام الرياض إبدا الحجز بالضغط على أيقونة احجز الآن يسار الشاشة.

حدد تاريخ حضور فعاليات قرية زمان حيث سيلزمك الحضور مبكراً.

حدد إجمالي عدد التذاكر المراد حجزها

اضغط فوق أيقونة اشتر الان

ستضاف التذاكر المشتراة الى سلة التذاكر مع إظهار تفاصيلها

استكمل تعليمات حجز التذاكر واختيار طريقة الدفع بالضغط فوق المتابعة لإتمام الدفع أونلاين

الآن، ادخل معلومات البطاقة التي ستدفع بها ثمن التذكرة ثم النقر فوق ادفع الآن

علماً انه لا يشترط ربط التذكرة في تطبيق توكلنا ويكفي إبراز الحالة الصحية في التطبيق المذكور.

شجرة السلام متى تفتح وتقفل

يعد منتزه شجرة السلام من أهم الفعاليات ضمن موسم الرياض الحالي 2021، ونظراً لبحث الناس على مواعيد الافتتاح بعد التغيير يسرنا نشر أوقات الدوام حتى يتمكن الجمهور في الأوقات المناسبة زيارة المنتزه المبهر.

، مواعيد افتتاح منتزه شجرة السلام 4:00 مساءا- 1:30 صباحا طوال أيام الأسبوع.

افتتاح منتزه شجرة السلام خلال نهاية عطلة الأسبوع في 2:00 ظهرا حتى الـ 2:00 صباحا.

ومع تزايد الاستفسارات عن كم سعر دخول منتزه السلام الرياض فقد أوضحت هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ ان المنتزه للموسم الحالي سيكون بشكل مجاني من حيث الدخول، فقط يتطلب من الأشخاص البالغين حجز التذاكر المجانية عبررابط موقع موسم الرياض الإلكتروني من هنا.