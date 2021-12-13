“on” رابط وظائف النيابة العامة 1443 لحملة الثانوية العامة 80 وظيفة”سائقين، عمال، معقب” شروط التسجيل

رابط وظائف النيابة العامة، أصبح من أهم الروابط التي يتم البحث عنها الآن من قبل حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بعد أن أعلنت النيابة العامة السعودية عن حاجتها لشغل 80 وظيفة على المرتبتين “33/32” الوظائف مشمولة بلائحة وظائف المستخدمين، وحددت الوزارة الشروط العامة للتقديم وألية التسجيل الإلكترونية، ومواعيد التقديم على الوظائف، ونحن من خلال موقعكم ثقفني، سنقدم لكم تفاصيل الوظائف، حتى يتمكن الشباب الراغب في الالتحاق بالوظائف معرفة كافة متطلباتها.

رابط وظائف النيابة العامة السعودية

الدخول على الرابط الإلكتروني لمنصة جدارة seervices.bip.sa. أدخل على أيقونة تسجيل وسجل البيانات المطلوبة والتأكد من الرمز. أدخل على إعلانات الوظائف المتاحة ومنها أضغط وظائف النيابة العامة. حدد الوظيفة التي تتناسب مع شهاداتك وخبراتك العملية والتي ترغب في التسجيل عليها. سجل بياناتك الشخصية بدقة وأرفق المستندات التي تعزز طلب التوظيف الخاص بك. راجع البيانات التي سجلتها ثم أضغط على أيقونة إرسال الطلب وأحتفظ برقم الطلب للمراجعة.

الشروط العامة للوظائف

أن يكون الشاب المتقدم سعودي الجنسية والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والدية خارج المملكة أثناء خدمة الوطن.

أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى للتقديم ويفضل الشهادة العليا.

الشهادات العلمية من خارج المملكة يجب مطابقتها ومعادلتها من قبل وزارة التعليم السعودية.

لا يكون المتقدم للوظائف يعمل في أي جهة حكومية أخرى ويكون متفرغ كلياً للوظيفة.

اجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية الخاصة بالوظائف المقررة من قبل اللجنة المختصة.

موعد تقديم وظائف النيابة العامة

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 2021/12/12 الموافق 1443/05/08 وينتهي التسجيل يوم الثلاثاء القادم 2021/12/14 الموافق 1443/05/10 هجري.

مسميات وظائف النيابة العامة الجديدة

سائق. عامل. مراسل. مراسل مكتبة. معقب.

تعليمات هامة للمتقدمين على الوظائف

القبول النهائي على الوظائف لا يتم إلا بعد مطابقة البيانات المسجلة.

أي أختلاف في البيانات سوف يتم أستبعاد مقدم الطلب ومسائلته قانونياً.

يجب الالتزام التام بموعد الحضور للمطابقة والإلزام بضوابط وشروط الحضور بعد الترشيح الأولي والحضور بالكمامة والحرص على أبراز التحصين على تطبيق توكلنا وعدم أصطحاب أي من أفراد العائلة عند المقابلة.

النيابة العامة السعودية

هي جهاز قضائي يتمتع بالاستقلالية التامة أنشأ عام 1409 هجري، مهمته الأساسية التحقيق في الجرائم التي ترتكب داخل الأراضي السعودية، بواسطة قضاه مستقلون ولهم حصانة قضائية كاملة حتى يقوموا بأداء مهام عملهم بحرية مطلقة، تأسس جهاز النيابة العامة في عهد الملك الراحل فهد بن عبد العزيز عام 1409 هجري، يقع المقر الرئيس للنيابة العامة السعودية في العاصمة الرياض.