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عمر شويل - جدة شروط الضمان للموظفين والعاطلين sbis.hrsd.gov.s والذي قام الضمان الاجتماعي المطور الجديد بوضع وتعديل عدد من شروط الاستحقاق ليتم تخصيص الدعم فقط للفئات المستحقة، حسب الشروط والمعايير الجديدة، كما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أيضا بوضع المعايير المنظمة للحصول على الرواتب والدعم الشهري المقدم للمستفيدين ليشمل فئات اشمل وأعم من الفئات السابقة ويأتي ضمن تطوير المنظومة المنطقي ليتناسب مع متطلبات الوقت والفئات نظرا للعديد من الظروف والتحديات الاجتماعية.

شروط الضمان للموظفين والعاطلين sbis.hrsd.gov.sa الاستحقاق ونتائج الأهلية ديسمبر 1443

منذ ان تم إطلاق النظام الاجتماع المطور في 20 نوفمبر الماضي ويتنافس المواطنين للتعرف على الشروط الخاصة بالتسجيلات الجديدة في وزارة الموارد البشرة والتنمية الاجتماعية كما يتم تحديث البيانات القديمة لمستفيدي المنظومة الاجتماعية وذلك للانتقال بالبيانات الجديدة إلى الرابط الجديد، حيث كانت معلومات المواطنين مسجلة بشكل كامل على الرابط القديم، ويتم عمل الرابط الجديد وفق ألية جديدة يتم ربطها بقاعدة البيانات العامة لمؤسسات المملكة للتأكد منها وبيان مدى الاستحقاق أو عدم الاستحقاق للدعم.

صرف رواتب الضمان الاجتماعي للموظفين والعاطلين

وفق الآلية الجديدة لتسجيل الضمان يتم شمول كل من الموظفين الذين يقل راتبهم الشهري عن الحد المانع للضمان وكذلك العاطلين ضمن الدعم، حيث يكون من حق الموظف ذو الدخل المنخفض الحصول على راتب شهري لدعم مصروفات الاسرة ودعم الكهرباء وكذلك دعم مصروفات إيجار السكن، كما يكون لغير الحاصل على فرصة عمل حتى الآن، بشرط أن يكون فرد مستقل عن الاسرة، الحصو على دعم الوزارة براتب شهري يغطي النفقات الأساسية كما يتم تضمينه ضمن برامج التدريب والتأهيل ليتم الحصول على أفضل واسرع فرص للعمل، ويحق تقديم الاعتراضات على رابط الضمان المطور الجديد.

متى يتم منع راتب الضمان المطور عن الموظفين والعاطلين

يكون للموظف ذو الدخل المحدود الحق في التسجيل والحصول على راتب دعم شهري له، وذلك في حال كان الراتب الشهري له أقل من 1100 ريال لرب الاسرة و550 ريال للفرد المستقل، بينما إذا ثبت للوزارة من المعلومات العامة المسجلة عن الأفراد خطأ في المعلومات يتم إيقاف الراتب عنه على الفور، بينما يكون للعاطل عن العمل الحصول على راتب إذا لم يكن له فرصة عمل متاحة ومناسبة لقدراته ومؤهلاته، بينما يجب عليه الاستمرار في البحث عن العمل والخضوع لبرامج التدريب والتأهيل تبع الوزارة بالاشتراك مع برامج المملكة الخاصة بالتأهيل، مثل برنامج هدف لدعم الموارد البشرية، وفي حال تقاعس عن الحصول على فرص مناسبة له يتم إيقاف الراتب عنه على الفور.

كيفية حساب الحد المانع للضمان للعاملين

عدد الأفراد الاستحقاق النقدي شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال

تصنيف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفئات المستحقين

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتصنيف المستحقين للدعم أو غير المستحقين، المسجلين لدى الموقع، إلى ثلاثة فئات:

فئة مستحق غير قابل للتأهيل، وهي الفئة من كبار السن وغير القادرين على العمل من المعاقين إعاقة خلقية أو إعاقة عن طريق حادث.

المستحق القابل للتأهيل، وهي فئة المستحق المريض الذي يرجى شفاءه وإعادة تأهيله للعمل من جديد، ويتم صرف مؤقت لمعاش الضمان له.

فئة المستحق القادر عل العمل وهو المستحق العاطل التي يتم تأهيله للحصول على فرص تدريبية وتأهيلية للحصول على فرص العمل، وفي الأغلب يتم صرف مؤقت لراتب الضمان له.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443