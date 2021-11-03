نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج القبول وزارة الدفاع tajnidreg 1443 استعلام نتائج الترشيح الأولي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط نتائج القبول وزارة الدفاع tajnidreg الرسمي، وذلك بعد إعلان الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد بالقوات المسلحة عن إتاحة الإطلاع على أسماء المقبولين والمقبولات في وزارة الدفاع لشغل الوظائف العسكرية المعلن عنها لدى القوات المسلحة وأفرعها، حيث تم إغلاق باب القبول والتسجيل في وظائف وزارة الدفاع منذ يوم السبت الماضي الموافق لتاريخ الثالث والعشرون من شهر ربيع الأول لعام 1443هـ، واليوم أعلنت الإدارة العامة للقبول عن إتاحة الإطلاع على نتائج الترشيح الأولي لوزارة الدفاع 1443هـ، فمن يرغب في معرفة نتائج القبول المبدئي للقوات المسلحة، يمكنه ذلك الآن من خلال اتباع رابط بوابة القبول والتجنيد الموحد الرسمي المرفق بالمقال، كما يمكنكم الحصول على رقم وزارة الدفاع المجاني من خلال موقع ثقفني.

رابط نتائج القبول وزارة الدفاع tajnidreg

كانت قد أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتجنيد الموحد للتقديم على وظائف عسكرية للرجال والنساء للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى وزارة الدفاع بدايةً من رتبة جندي حتى رتبة رقيب، وقد بدأت بوابة القبول والتجنيد في استقبال طلبات التقديم على وزارة الدفاع اعتباراً من تاريخ الثامن عشر من شهر ربيع الأول الجاري.

وقد استمرت بوابة التجنيد الموحد في استقبال طلبات التقديم من الراغبين والراغبات في الالتحاق بوظائف القوات المسلحة المعلن عنها لمدة خمسة أيام لينتهي التسجيل في تاريخ 23 ربيع الأول 1443هـ، وقد أرسلت الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد بالقوات المسلحة اليوم الأربعاء رسائل نصية على الجوالات المسجلة للمرشحين والمرشحات.

ففي حال القبول بالوظيفة المتقدم عليها، فيتم إرسال رسالة تفيد بأنه قد تم ترشيحك أولياً بالوظيفة المتقدم عليها، ويتم إكمال بياناتك بالدخول إلى حسابك عن طريق الرابط المرسل بالرسالة، ومن ثم حجز موعد في أقرب مركز تجنيد للمرشح أو المرشحة، وطباعة النماذج ومراجعة الدوائر الحكومية مع التأكد من تحميل تطبيق توكلنا، ومن يرغب في استعلام نتائج وزارة الدفاع 1443 الآن، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نتائج القبول وزارة الدفاع tajnidreg الرسمي المرفق بالتالي:

رابط وزارة الدفاع بوابة التجنيد الموحد (tajnid.mod.gov.sa). رابط بوابة التجنيد الموحد (tajnidreg.mod.gov.sa).

نتائج وزارة الدفاع 1443

أجابت وزارة الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد على تساؤل العديد من المرشحين فيما يتعلق بتغيير التخصص بعد إعلان نتائج الترشيح الأولي، حيث لا يمكن تغيير التخصص بعد إعلان نتائج القبول المبدئي، والسبب في ذلك هو أنه قد تم ترشيحك بناءً على الرغبات التي تم تسجيلها عند التقديم على وزارة الدفاع السعودية.