50 ألف ريال للسعودي والمقيم وبأقل راتب شهري لدى شركة إمكان

الآن بالمملكة العربية السعودية 50 ألف ريال يستطيع الحصول عليهم كل من السعودي والمقيم لدى شركة إمكان بالمملكة العربية السعودية حيث أتاحت إمكان تمويل المشتريات الذى يتيح للعميل شراء المشتريات ولكن بالتقسيط الميسر حتى 24 شهر وأيضاً هذا التمويل لا يحتاج إلى أى مستندات من أجل الحصول عليه ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تمويل المشتريات لدى شركة إمكان وأيضاً طريقة الحصول عليه.

50 ألف ريال للسعودي والمقيم لدى شركة إمكان

يستطيع كل من السعودي وكذلك المقيم طلب الحصول على قرض المشتريات لدى شركة إمكان وأيضاً بأقل راتب شهري وقيمة تمويل ربما تصل إلى 50 ألف ريال سعودي بالمملكة ولكن هناك بعض الشروط والأحكام الموضوعة وهي

لابد أن يكون المتقدم يحصل على دخل شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي كحد أدنى.

يكون المواطن السعودي المتقاعد وراغب فى طلب الحصول على تمويل المشتريات لديه دخل شهري 1900 ريال.

يشترط كذلك أن يكون العميل المقيم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

أيضاً يكون عمر المتقدم لا يقل عن 20 عام كحد أدنى ولا يزيد عن 70 عام كحد أقصى.

يستطيع كل من السعودي وأيضاً المقيم والمتقاعد طلب تمويل المشتريات لدى شركة إمكان.

مزايا تمويل المشتريات لدى شركة إمكان للتمويل

صممت شركة إمكان للتمويل تمويل المشتريات والذى يتميز بأنه متاح لكل من السعودي والمقيم وأيضاً العميل المتقاعد ويتميز هذا التمويل السريع بما يلي

يتميز تمويل المشتريات لدى إمكان بأنه لا يحتاج إلى تقديم مستندات.

كذلك يتميز قرض المشتريات لدى إمكان بأنه يوفر فترة سداد ميسرة تصل إلى 24 شهر.

تمويل المشتريات أيضاً من إمكان يتميز بأن العميل يحصل على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 50 ألف ريال سعودي.

قرض المشتريات أيضاً لدى شركة إمكان يتميز بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب.

وأيضاً لا يحتاج تمويل المشتريات اعتماد جهة العمل.

طلب الحصول على تمويل المشتريات لدى شركة إمكان للتمويل

يتم الحصول على تمويل المشتريات بكل سهولة وأيضاً بأقصى سرعة ولا يحتاج إلى أى مستندات أو أوراق حيث يتم الحصول على التمويل من خلال الخطوات التالية