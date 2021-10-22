وزارة النقل تعلن عن اسماء المرشحين والمرشحات في وظائف وزارة النقل 1443

فتحت وزارة النقل باب التسجيل في برنامج استقطاب وتأهيل المتميزين من أجل إلحاقهم بالوظائف الشاغرة في الوزارة، وقد أعلنت عن اسماء المرشحين والمرشحات في وظائف وزارة النقل منذ فترة قريبة وهم الاسماء المرشحين في المرحلة الابتدائية تعرفوا معنا على ماهية برنامج استقطاب وتأهيل المتميزين والأسماء المعلن عنها من الوزارة.

اسماء المرشحين والمرشحات في وظائف وزارة النقل

اُطلق هذا البرنامج تحت إشراف وزارة النقل، حيث يستهدف تدريب وتأهيل الكوادر البشرية بما في ذلك حديثي التخرج المتميزين من أجل إلحاقهم في وظائف وزارة النقل الشاغرة، بعد تدريبهم وتطوير المهارات والقدرات الخاصة بهم واكتساب المعرفة المناسبة لتلك الوظائف لكي يتمكنوا من شغل الوظائف والانضمام للعمل بوزارة النقل، حيث يتم إخضاع المتقدمين لبرنامج تدريبي مدته ما يقرب من ثمانية عشر شهرًا تنتهي بتوظيف المسجلين بالبرنامج للذين اثبتوا قدراتهم وتميزهم وتمكنوا من التفوق في البرنامج.

مزايا برنامج استقطاب وتأهيل المتميزين

ويعود البرنامج التدريبي على المشاركين به من المتدربين بالكثير من المزايا هي:

يطور مهاراتهم العملية بما يتفق مع متطلبات سوق العمل والوظائف المتاحة لهم لكي يتمكنوا من الالتحاق بها بسهولة.

من ينجح في هذا البرنامج يتم توظيفه بشكل رسمي في الوزارة.

يساهم البرنامج في إنشاء الكوادر البشرية من الشباب وحديثي التخرج من أبناء المواطن للتقدم به.

يوفر لهم دورات تدريبية متنوعة وهامة للعمل وفي مختلف المجالات.

يعمل على التعاقد لأداء المهام الوظيفية المتاحة وإعطاء المتفوقين درجتين إضافيتين للمرتبة المطلوب أداء مهامها.

تخصصات برنامج وزارة النقل لاستقطاب وتأهيل المتميزين

يستهدف البرنامج فئات خاصة من حاملي البكالوريوس وشهادة الماجستير من خلال الفئات التالية:

تخصص القانون.

المشتريات والمبيعات والمنافسات.

التخصص الهندسي.

التسويق.

تخصص الموارد البشرية.

الاستثمار.

تخصص تقنية المعلومات.

كاتبي السيناريو.

التخصصات المالية.

حيث يجب أن يكون المتقدمين من الحاصلين على شهادات جامعية في التخصصات السابقة من أجل القبول في البرنامج وبعد فترة التدريب يتم قبولهم في وظائف تتناسب مع هذه التخصصات، وأما عن اسماء المرشحين والمرشحات في وظائف وزارة النقل فقد أعلنت الوزارة عن اسماء المرشحين في وظائف وزارة النقل الشاغرة بها ويتم الاطلاع على قائمة الاسماء من هنا.