نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع المدني يعلن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية و70 وظيفة في ديوان المظالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الكثير من الخريجين عن الاعلان عن وظائف شاغرة بالوزارات وبالبحث الدائم في المواقع المتخصصة للإعلان عن وظائف شاغرة يتم معرفة الوظائف المطلوبة والشروط وموعد التقديم طريقة التقديم على الوظيفة ويتم التقدم للوظيفة، فقد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للدفاع المدني (رجال)، على رتبة “جندي”، لحمَلة شهادات الثانوية والدبلوم في التخصصات التالية:

الرتب المطلوبة للدفاع المدني (رجال):-

جندي.

تخصصات الوظائف للدفاع المدني :-

جندي قائد ومشغل آليات.

جندي منسق عمليات.

جندي مسعف.

جندي إداري.

جندي فني تصوير.

جندي فني إنشاءات.

جندي فني صيانة آليات.

جندي فني صيانة منشآت.

جندي فني اتصالات وإلكترونيات.

جندي فني حاسب آلي.

جندي فني موسيقى.

الشروط المطلوبة الوظائف العسكرية للمديرية العامة للدفاع المدني:-

وبيّنت الإدارة، أنّ الشروط المطلوبة هي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة. أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة . أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية. ألا يكون متزوجاً من غير سعودية . أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول. أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية. توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

وتعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه إختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

موعد وطريقة التقديم على وظائف الدفاع المدني:

يبدأ التقديم يوم السبت 1443/01/20هـ الموافق 2021/08/28م، وينتهي التقديم يوم الخميس 1443/01/25هـ الموافق 2021/09/02م.

70وظيفة شاغرة للجنسين بديوان المظالم :

الكثير من الخريجين ينتظر الاعلان عن توفر وظائف شاغرة، وعقب مااعلن من ديوان المظالم عن توفر عدد من الوظائف كان موقع ثقفنى يعلن عن الخبر، حيث أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان المظالم، عن توفّر عدد (70) وظيفة إدارية شاغرة للجنسين، عدد (٣) وظائف شاغرة على المرتبة السابعة وعدد (٤٧) وظيفة على المرتبة السادسة و (٢٠) وظيفة على المرتبة الرابعة ، وترغب بشغلها عن طريق التعاقد؛ وذلك للعمل بمقر الديوان ومحاكمه في كلٍ من: (الرياض، وجدة، والدمام).

شروط وظائف ديوان المظالم:

حيث أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية أن الشروط المطلوبة هي:

سعودي الجنسية.

مكملاً (18) عاماً من العمر.

لائقاً صحياً للخدمة.

حسن السيرة والأخلاق.

حاصلاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة بناءً على تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.

غير محكوم عليه بحدٍ شرعي أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (28) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، أو كان محكوماً عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.

غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولاً ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.

ألا تكون لديه خدمة سابقة انتهت وفق المادة (226) من اللائحة ما لم تكن قد مضت سنة من تاريخ إنهاء الخدمة.

يُشتَرَط في المتقدم على وظائف المرتبة السادسة والسابعة اجتياز اختبار (قياس القدرة المعرفية) الخاص بالخدمة المدنية.

سيتم بعد ذلك إجراء المقابلات الشخصية للمجتازين.

رابط وموعد وطريقة التقديم على وظائف ديوان المظالم:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم سيكون مُتاحٌ عن طريق الرابط التوظيف بمنظومة جدارة الإلكترونية ، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 24 محرم 1443هـ، الساعة الثامنة صباحاً، ويستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق 28 محرم 1443هـ، الساعة الرابعة مساءً.