هبوط حاد لأسعار الذهب في سلطنة عمان لهذا السبب المفاجئ ويصل لهذا الحد في تعاملات اليوم!

وطبقا للتسعيرة فقد شهد سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين المواطنين انخفاض وصل فيه إلى 38.9 دينارا، والشراء إلى 37.4 دينارا.

كما أن سعر بيع الغرام الواحد من عيار 24 قيراط انخفض إلى 45.7 دينارا، والشراء عند 43 دينارا، أيضا انخفض سعر بيع وشراء عيار 18 قيراط عند 34.8 و31.8 دينارا على التوالي.

عالميا، شهدت أسعار الذهب تراجعا إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع، وقد عززت التوقعات بميل الفدرالي الأمريكي لتشديد السياسة النقدية من قوة الدولار، ونالت من الطلب على المعدن الأصفر.

لذلك تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 1916.41 دولاراً للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 29 آذار/مارس عند 1914.58 دولار، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 في المئة إلى 1917.40دولار للأونصة.