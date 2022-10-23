لم يكن بوسامة حسين فهمي إلا أن هذا الفنان تزوج 7 من أجمل الفنانات ابرزهن ملكة جمال الكون وميرفت أمين !! لن تصدق من يكون

لم يكن حسين فهمي وحده النجم الوسيم المتعدد الزيجات والعلاقات العاطفية فهناك بعض النجوم اللذين لا يتمتعون بالوسامة وتزوج أكثر من فنانة أشهرهم ملكة جمال الكون وهو محرم فؤاد.

كان محرم فؤاد معروف عنه تعدد العلاقات والزيجات سواء كانت سرية أو علنية، فأول زوجه له كانت تحية كاريوكا في عز مجدها وشبابها وفي سجل الفنان محرم فؤاد سبع زيجات وكانت على رأس زوجاته اللبنانية ماجدة بيضون وانجب منها ابنه طارق بينما تزوج من الفنانة ميرفت أمين بعد انفصالة عن اللبنانية ماجدة بيضون.

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أما الزيجة الرابعة فكنت من ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق والتي شاركته فيلم "الملكة وانا"، حيث تعرف عليها أثناء التصوير في لبنان عام 1975 وفي نهاية السبعينات تزوج عايدة رياض ولكنهم أنفصلا.

وفي أخر أيامه تزوج محرم فؤاد تزوج المذيعة التليفزيونية مني هلال والتي رافقته حتى وفاته، واللافت في الأمر أن زوجات الفنان الراحل محرم فؤاد يمتتعن بجمال ملحوظ، فيكفي أن أشهرهم ميرفت أمين وجورجينا رزق.