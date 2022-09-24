النجم هيثم شاكر أخفى مرضه القاتل عن والدته حتى وفاتها.. صدم الجماهير بتصريحاته! ...

كشف المطرب هيثم شاكر ظروف إصابته بالسرطان قبل أكثر من 10 سنوات، وسبب إخفائه حقيقة مرضه عن والدته الراحلة حتى وفاتها.

وقال هيثم شاكر خلال استضافته في برنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع عبر قناة CBC : “والدتي توفيت من غير ما تعرف حقيقة مرضي، لأنها كانت أقرب شخص في حياتي، ومش ممكن تستحمل حاجة زي دي، وموتها كسرني”.

وردا على سؤال كيف اكتشفت إصابتك بالسرطان؟ قال: “في الأول كنت مصابا بقرح شديدة في المعدة ولم أهتم بعلاجها فتحولت إلى ثقب في المعدة، وعملنا عملية ترقيع، وأثناء العلاج اكتشفنا بالصدفة إن عندي سرطان القولون، والحمد لله اكتشفنا في مراحله الأولى”.

وأضاف: “زي أي إنسان شعرت إن حياتي انتهت واستسلمت، وانتظرت الموت في أي وقت، وكنت شايف الحياة سودا، لكن كان في دكتور نفساني بيتابع الحالة، ونصحني طالما أنا مستسلم ومنتظر قضاء ربنا أحاول أستمتع باليومين الفاضلين في حياتي، وخطوة خطوة بدأت أتشبث بالحياة وأتعالج”.

وردا على سؤال عن تفاصيل فترة علاجه، وهل واصل العمل خلالها؟ قال: “سافرت أتعالج في الخارج، وعرفت زوجتي وأهلي باستثناء والدتي، وكنت ساعتها شغال في ألبوم أحلى قرار بالتليفون مع الملحنين والموزعين، وممكن أنزل مصر أجازة أغني وأرجع أكمل العلاج، إلى أن منّ ربنا علي بالشفاء”.

وأوضح هيثم شاكر أن تجربة المرض التي مر بها جعلته يعيد ترتيب أولوياته قائلا: “المواقف بتظهر الناس على حقيقتها، وفي ناس كانوا مقربين مني عرفتهم حقيقة مرضي عشان يكونوا جنبي لكن اكشتفت إنهم كانوا قريبين عشان الأضواء، وفي ناس كانوا بعيد عني وعرفوا بالصدفة ويستاهلوا يقربوا مني أكثر، وبقى عندي يقين أن ربنا مش بيبعت حاجة وحشة، ودايما يختبر قوة صبر وإيمان الإنسان”.