شبيهة الفنانة زبيدة ثروت تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتثير ضجة كبيرة وسط الجمهور.. لن تصدقوا مقدار الشبه بينهما..!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتاة تشبه النجمة الراحلة زبيدة ثروت حيث بدت الشابة نسخة ثانية منها حتى أن البعض اعتقد أنها تنتمي لنفس عائلة زبيدة ثروت بسبب الشبه الكبير الذي يجمع بينهما.

وفاطمة هتلر هي فتاة مصرية معروفة باسم شبيهة زبيدة ثروت تعيش في محافظة الشرقية وتدرس في كلية الآداب جامعة الأزهر.

وتحمل فاطمة نفس ملامح وعيون النجمة زبيدة ثروت والتي تعد واحدة من أجمل نجمات الزمن الجميل، وتكون فاطمة أكثر شبها من الفنانة عند تحويل صورها الى الأبيض والأسود حيث يصعب معرفة ما اذا كانت هي صاحبة الصورة أم الراحلة، كما ستظهر في الصورة الاتيه: