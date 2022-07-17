نسخة طبق الأصل من أنجلينا جولي.. في ظهور نادر ابنة محمود الجندي تذهل الجمهور بجمالها وقوامها الساحر

سلامة الطفشان في فيلم شمس الزناتي، شوقي رضوان في الشهد والدموع، عم دهب في مسلسل نيللي وشريهان، علي الزهار في فيلم اللعب مع الكبار، رشدي في مسلسل ابن حلال، وغيرها من الأدوار البارزة للفنان الكبير الراحل محمود الجندي

.

ولا يعرف كثير من الجمهور أن للفنان الراحل محمود الجندي إبنة في غاية الجمال تدعى مريم.

وأثار ظهور الشابة مريم الجندي الأنظار، خلال ظهور نادر لها في إحدى الحفلات بإطلالة لامعة.

وعلق مصمم الأزياء على إطلالتها، قائلا: «الجميلة مريم الجندي ابنة الفنان العظيم الراحل محمود الجندي.. فستان بتوقيع مصمم الأزياء رضا مصطفي»

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الظهور النادر لها بتسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: «ملكة جمال وزي القمر»، و«جميلة وشبه باباها الله يرحمه»، و«كأنها انجلينا جولي».

ورحل عن عالمنا الفنان الكبير محمود الجندي أثناء وجوده في إحدى مستشفيات مدينة 6 أكتوبر وذلك إثر أزمة قلبية تم حجزه بالمستشفى للعلاج ولكنه ما لبث أن توفي بعد عشرة أيام من وجوده في المستشفى وذلك في يوم 11 من شهر إبريل وذلك في عام 2019 عن عمر يناهز 74 عام..