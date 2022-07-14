اختبر ذكائك وقوة تركيزك هذه الطفلة لقبت (بـ دلوعة السينما)..خطفت قلوب الجماهير بصوتها العذب وأدائها التمثيلي المحترف

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور لطفلة صغيرة، لفتت أنظار المتابعين بجمالها الواضح، وخفة دمها اللافتةهذه الفتاة الصغيرة هي الفنانة المصرية الراحلة شادية، والتي خطفت قلوب المتابعين بصوتها العذب، وجمالها وأدائها التمثيلي المحترف.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع صور شادية هذه، وعبروا عن إعجابهم بمحافظتها على الملامح نفسها.

وفاطمة أحمد كمال شاكر ولدت يوم 8 شباط/فبراير عام 1931، بمنطقة الحلمية الجديدة في حي عابدين.

والدها عمل مهندس ويدعى أحمد كمال، وهو من إختار لها إسمها الأصلي "فاطمة"، وكان لها شقيقة تدعى عفاف، عملت ممثلة لكنها لم تستمر طويلاً، ولم تحقق النجاح الذي وصلت إليه شادية.