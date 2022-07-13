سألوا شيرين عبد الوهاب إيه أكتر مصيبة عملتيها وانتي صغيرة ومش قادرة تنسيها؟.. فأجابت بكل جُرأة وكشفت المستخبي من سنين!

من جديد تواصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب مع جمهورها وأجابت على العديد من أسئلتهم عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على Instagram.

وكشفت شيرين هذه المرة عن أمور مختلفة منها رأيها في والد بناتها والرد على الشاعر بهاء الدين محمد وغيرها من الأمور.

ونفس كل مرة يباغتها الجمهور بـ أسئلة قد تكون خاصة نوع ما الا أن الفنانة الشابة شيرين عبد الوهاب، تفاجئهم بصراحتها التي لانظير لها وتجيب عن أسئلتهم بكل صراحة ودون ذرة خجل.

وكان أحد المتابعين قد وجه لها سؤال قائلاً فيه "إيه أكتر مصيبة عملتيها وانتي صغيرة ومش قادرة تنسيها؟"

لتجيب شيرين عبد الوهاب بكل جرأة ودون ذرة خجل قائلة "خالتي سابتلي بنتها أخد بالي منها حطيتها في التلاجة وهي في اللفة عشان تبقى في أمان أكتر وطبعا ممنوع التجارب".

الجدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب قد انفصلت عن حسام حبيب، وتسبب في سجنه موخراً بعد ابلاغ الشرطة عن تهجمه عليها وعلى شقيقتها وهذا مانفاه محامي حسام حبيب ليخرج بعدها بضمانة قدرها 10 الف جنية.