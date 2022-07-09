«ليه طلبتي الطلاق في ليلة الدخلة؟».. ناهد السباعي تخرج عن صمتها وتجيب دون خجل وتكشف السر الخطير

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات الفنانة ناهد السباعي، اثناء استضافتها ببرنامج الإعلامية منى الشاذلي «معكم»، حيث كشفت كواليس انفصالها عن زوجها قبل ليلة الدخلة بساعات قليلة بعد كتب الكتاب.

حيث ناهد السباعي: «تلقيّت رسالة من شقيقي المتوفى، منعتني من الزواج.. تحدّثتُ مع الله وطلبت منه أن يرشدني إلى الطريق السليم وناجيته قائلة يا رب أنا مش فاهمة ومش عارفة أختار إيه ثم أرشدني لهذا الطريق».

ولكن هناك عدد من المصادر الفنية، كانت قد أكدت خلال تصريحات صحفية، أن هناك مشاجرة حادة وقعت بين ناهد السباعي وزوجها، ما أدّى لإلغاء حفل الزفاف، الذي كان من المقرّر إقامته في العين السخنة، وتم إخبار المدعوين بإلغاء حفل الزفاف عبر تطبيق «واتساب».