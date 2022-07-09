هيفاء وهبي تواصل استفزاز ياسمين صبري بعد انفصالها عن أبو هشيمة.. ما فعلته صدم الجميع

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعدما نشرتها من أحدث ظهور لها لتشارك جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها، ولكن فاجئت الجميع بإطلالتها.

حيث ظهرت الفنانة هيفاء وهبي، خلال الصور المنشورة، وهي ترتدي بادي عليه طبعة التايجر مما فاجأ الجميع، وأكملت الإطلالة ببنطال جينز مجسم أبرز مفاتنها، وعلى الفور تفاعل العديد من متابعيها مع الصور المنشورة وأنهالت التعليقات مؤكدين أنها تتعمد تستفز الفنانة ياسمين صبري بعد انفصالها عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

من ناحية أخرى، يعتبر فيلم “أشباح أوروبا” بطولة هيفاء وهبي هو أخر أعمالها الفنية ولكنه خرج من موسم أفلام عيد الفطر المبارك وذلك قبل ساعات قليلة جدا من بدء عرضه في دور السينما.

يذكر أن، فيلم “أشباح أوروبا” قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، وشريف يسري ويشارك في البطولة أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة والسوري معتصم النهار وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف من كبار نجوم الفن.