ليلى علوي كما لم يرها بشر !! جملها فاق ياسمين صبري بمراحل والجمهور لا يصدّق: عمرك كم بجد؟!

نشرت الفنانة المصرية ليلى علوي صوراً من جلسة تصوير جديدة لها ظهرت فيها بالون الأخضر وأثارت كالعادة بجمالها تعليقات الجمهور.

الفنانة المصرية التي رأت التعليقات في جمالها ملامح تفوق على جمال فنات عربيات كثيرات خطفت من خلاله الصور اهتمامات الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الصور التي ظهرت فيها الممثلة الشهيرة بفستان أخضر انهالت التعليقات كالتالي: “قمر ما شاء الله”، “الحلوة بزيادة”، “جمال الروح والشياكة”، “قمر يا لولا، ما شاء الله”، “جميلة الجميلات”، “أجمل ما في الكون”، “العمر مجرد رقم ، عمرك كم ، نادولي ياسمين صبري".

جدير بالإشارة أن الفنانة ليلى علوي وفي آخر تطورات مسيرتها الفنية كانت قد شاركت في دراما رمضان 2022 ببطولة مسلسل “دنيا تانية”.