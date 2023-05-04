تحذيرات مهمة من أبل للحفاظ على الهواتف

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى هناك الكثير من الأفراد يعتادون على شحن هواتفهم دون نزع الغطاء الخاص به.

ونصحت أبل مستخدميها بضرورة نزع الغطاء الخاص بهواتفهم أثناء الشحن وعلى الرغم من أن هناك حالات أو طرز من الهواتف قد لا تتأثر إلا أن هناك طرز أخرى شديدة التأثر.

وتساعد تلك الطريقة فى الحفاظ على بطارية الهواتف، لأن وقتها يحدث ارتفاع كبير فى درجة حرارة الهاتف وسخونة البطارية مما يسبب أحيانا انفجار الهاتف وإصابة المستخدم.

وتابعت الشركة نصائحها والتى منها عدم الشحن بالكامل أو استنفاد الشحن بالكامل على الهاتف.

وعند شحن البطارية بالكامل، تفقد وقتها قدرتها مع مرور الوقت وتقلص من عمرها، أما إذا لم يتم شحن الهاتف على الإطلاق، فقد ينتقل إلى "حالة التفريغ" ويصبح "غير قادر على تحمل الشحن" مرة أخرى.